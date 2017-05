Populistisk forslag fra Frp

Leder Eiendomsskatten er ikke en «uverdig» og «usosial» dobbeltbeskatning.

Folk rundt om i Norge har fått krav om eiendomsskatt på uthus og hundehus, har VG og E24 kunnet fortelle den siste tiden. En kar i Gudbrandsdalen fikk til og med krav på en falleferdig løe som ved en feil var taksert til over to millioner. Og folk som bor i helt vanlige bolighus må etter takst få følelsen av å bo i luksusvilla, med det resultat at de blir avkrevd titusenvis av kroner i skatt.

En undersøkelse VG brakte nylig viste at over halvparten av oss er imot eiendomsskatt. Og den bølgen av misnøye har Frp tenkt å surfe på, når partiet holder landsmøte til helgen. Da vil partiet antakelig vedta å fjerne eiendomsskatten fra 2020. Partiets vararepresentant til Stortinget Geir Hågen Karlsen viser til dekningen i VG og E24, som han mener illustrerer hvor usosial eiendomsskatten er.

Og dekningen har avdekket mange feil og urettferdigheter. Ikke minst er velgere lurt til å stemme på politikere som har vært imot eiendomsskatten, men som likevel har innført den etter valget. Sivilombudsmannen mener folks rettssikkerhet ikke er god nok når det ikke går an å klage på eiendomsskatten i flere kommuner. Og slike vilkårligheter må naturligvis ryddes opp i. Bunnfradraget må strømlinjeformes slik at man unngår splid mellom naboer. Alle må kunne sende inn klage. Kommunene må holde seg med et profesjonelt og rettferdig system for taksering.

Men det betyr ikke at vi skal skrote hele skatten. Eiendomsskatten er ikke en «uverdig» og «usosial» dobbeltbeskatning, som det står i det nye programforslaget til Frp. Tvert om er eiendomsskatten en av de mest rettferdige skattene vi har. Eiendomsskatten er utjevnende fordi den fjerner noe av urettferdigheten overfor alle som bare leier bolig.

Å beskatte eiendom er dessuten lite skadelig for økonomien. Det er en klok måte å finansiere deler av velferdsstaten på. Skatten gir ikke problemer med utflytting. Eiendom skaper heller ikke de samme verdiene som arbeid. Men Norge ligger fortsatt godt under snittet for OECD-landene når det gjelder eiendomsbeskatning. Organisasjonen anbefaler norske myndigheter å øke skatten, eventuelt doppe skattefradraget for de betaler ned på boliglån. Det er er ingen god grunn til at staten skal drukne boligeiere i subsidier.

