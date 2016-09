Nå er det slitsomt å være Erna

Kommentar Det er bråk borte hos Tord. Og hos Sylvi. I tillegg er det rot med Bent. Og Anders har tråkket i salaten igjen.

Det er mulig strategene til de rødgrønne har startet hybridkrig. Kanskje har et PR-byrå eller to begynt på Oppdrag Regjeringsskifte. Det hoper seg opp med ubehageligheter for Erna Solberg.

Tord den Dumdristige

Det største problemet har oljeminister Tord Lien laget. Etter flere runder med bortforklaringer, la han seg i helgen flat og beklaget at han snikåpnet områder for oljeleting som regjeringen har lovet å ikke røre.

Dette er saken: Regjeringen åpner Lofoten for oljeselskapene

Erna måtte gripe inn etter at Lien påsto han ikke hadde gjort noe feil. Først mente han at det bare dreide seg om tolkningsforskjeller som ikke ville få noen praktisk betydning.

Den praktiske betydningen det uansett fikk, var at det så ut som regjeringen hadde glemt hele samarbeidsavtalen med Venstre og Krf.

Vil lete etter mer olje

Regjeringsmakten hviler på den avtalen. Og der fredes blant annet områdene ved Lofoten og Vesterålen ut perioden. Siden alle vet at regjeringen ikke har glemt avtalen, må forklaringen være en annen.

Carl I. Hagen leverte i gårsdagens VG sin analyse hvor han gir Solberg skylden for alt rotet. Hun ydmyker Frp-statrådene for å fremheve seg selv som statsminister og tvinger Lien til å beklage noe han ikke burde beklage, mener Hagen.

Frp ønsker som kjent å åpne for oljeleting i de omstridte områdene. Men det betyr ikke som Hagen mener, at Lien kan tjuvstarte på jobben. For Lien sitter altså i en regjering som har lovet å la områdene være i fred.

Kunne fått sparken

Utbyggingsiveren i Frp virker å være den mest nærliggende forklaringen på Liens «tabbe.» Likevel har Erna gitt full støtte til Lien nå som han har flatlagt seg.

Det er ganske raust etter at hans departement sendte Solbergs kontor en pressemelding til gjennomsyn, for så å endre meldingen helt essensielt før de selv offentliggjorde den.

Nå var det nok lettere å sparke SV'ere enn folk fra et populært parti. Men om Tord Lien hadde vært statsråd i en rødgrønn regjering ledet av Jens Stoltenberg, hadde han fått steke i sitt eget fett. SV-Tord måtte antakelig ha gått av. Frp-Tord er fredet.

Høyt blodtrykk i helsedepartementet

Bråket er likevel ikke over. For heller ikke i Helsedepartementet er det bare zen for tiden. Der beskyldes helseminister Bent Høie for å ha underslått forskning om snus fordi han ikke fikk det resultatet han ønsket.

Det er en intern konflikt mellom helsebyråkrater, men også mellom Høyre og Frp som bobler opp. Frp'ere er irritert fordi Høyre-Høie er mer katolsk enn paven når det gjelder nikotin.

Frp'erne har fått drivstoff fra rusmiddelforskere som i årevis har ligget i konflikt med Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet, som de ble tvangssammenslått med. Faglig handler striden om at det gamle rusmiddelforskermiljøet mener det viktigste er at folk slutter å røyke, mens snus og andre nikotinpreparater som er mye mindre skadelig, kan være alternativ om det trengs.

Var han høy?

Nå er ikke dette egentlig Høies konflikt, den pågikk også da de rødgrønne ledet departementet. Og slike inngrep skjer stadig. Men når det er strid må man trå varsomt, ellers blir man fort tatt for noe.

Slik som Anders Anundsen i Justisdepartementet, som nylig viste et enda mer slaskete forhold til forskning.

I «Folkeopplysningen» på NRK påsto Anundsen at alkohol er mindre farlig enn cannabis. Da han måtte vise frem hva slags forskning han satt på, hadde han ikke mer å slå i bordet med enn to avisartikler, en upublisert eksamensoppgave og en vitenskapelig artikkel som ikke var relevant.

Det ser ikke bra ut for regjeringen som har kunnskap og forskning som en av sine viktigste saker.

Ikke en gang hjelp i Sylvi

Tvert om, det er såpass pinlig at vi her skimter den eneste forståelige grunnen til at Solberg-regjeringen nå sier ja til heldekkende ansiktsslør.

De trenger slør for å skjule rødmingen.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug klarte forrige uke det kunststykket å være både for og imot et nasjonalt forbud mot nikab i skolen, samtidig. Som statsråd i regjering er hun imot. Som Sylvi er hun for. Det merkelige er at hun ikke har fått med seg resten av regjeringen på et slikt forbud. Det burde være enkelt. Men det er i Høyre motstanden sitter, til tross for at de kan vedta et forbud uten å bli upopulære. Rektorer ber om forbud. Og nesten alle er enig om at elever og lærere må kunne se hverandre i timene.

Det lir mot valg

Men av grunner som ikke er helt enkle å forstå har islamistmote også blitt et problem for Erna Solbergs regjering.

Alt rotet nå handler om at det er ett år igjen til valget. Jonas Gahr Støre leder på statsminister-målingene. Om de blåblå ikke blir gjenvalgt, så er det fiasko. De ulike statsrådene har dessuten behov for å markere sitt eget partis politikk. De krangler om penger også, budsjettet skal straks fremlegges, og med lav oljepris er ikke alt like enkelt lenger. Men at intern krangling kommer ut, sier også noe om regjeringsslitasje og mindre kontroll fra Statsministerens kontor.

Å tillate ansiktsslør løser i alle fall ingen problemer. De blåblå får begynne å ta med seg pute.