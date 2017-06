KOMMENTAR: Godt forsøk, Siv

Kommentar Men hun kommer ikke til å klare å stoppe asylinnvandringen til Norge.

Siv Jensen er god. Mens Høyre og Arbeiderpartiet krangler om ting som «sysselsettingsandelen», som de ikke en gang har skjønt selv, knaller Siv Jensen til med saker som er til å forstå.

De helt enkle ting, som tillatelse for folk flest til å skifte sitt eget bilskilt, skrøt Jensen av. Hun påpekte at slik politikk latterliggjøres av motstandere og presse, men kontret med at alle som ler, selv bør forklare hvorfor vi skal ha alle disse merkelige forbudene.

Ett poeng, Siv.

Frp har snakket om de enkle, nære hverdagssakene i hele år. Og det er jo fordi de kan skryte av å ha fått fikset opp i en del småting i regjering. For eksempel trenger ikke ambulansene lenger å kjøre i sneglefart etter utrykningen.

«Småsaker» er altså den store saken. Men i tillegg har de en stor sak til: Det er den gamle slageren innvandring. Jensen lanserte fem konkrete tiltak: Å stoppe asylinnvandringen, permanent grensekontroll, bevæpne politiet, kjøre på med overvåkning og bli strengere på statsborgerskap.

Og flere av disse tiltakene er innenfor rekkevidde. Mer overvåkning er det mer og mer støtte for. Motstanden mot bevæpning har en tendens til å smuldre opp i møte med tragiske hendelser. Og den midlertidige grensekontrollen er allerede forlenget og forlenget.

Men da jeg spurte Jensen hva hun egentlig mente med «å stoppe asylinnvandringen», ble det mer ullent. Jensen svarte at hun vil bygge asylmottak i utlandet. Og det er ingen dårlig ide. Men på spørsmål om vi vil få en reell stopp i asylinnvandringen og at vi på sikt ikke trenger norske asylmottak, ble det enda mer uklart.

Jensen lo det bort og snakket om kommunene som klager over at de ikke lenger mottar asylsøkere, som planen var. Så sa hun at asylsøkere fortsatt skal få komme til Norge. Det er bare det at de skal søke fra utlandet.

Å kalle dette «å stoppe asylinnvandringen» er å dra den langt.

Men en omlegging ala Jensens forslag vil nok kunne få ned antallet asylsøkere, som for tiden er rekordlavt primært på grunn av EU og Tyrkia. Særlig vil antallet kunne holdes stabilt lavt om Frp samtidig er villig til å bruke milliarder i nærområdene. Målet må være at folk slipper å legge på flukt, sekundært at de får god nok beskyttelse i et naboland.

Men selv om Frp liker å snakke om at flyktningene primært er økonomiske migranter som drar hjemmefra for å få et bedre liv, er det nok av mennesker der ute som opplever krig og forfølgelse. De har altså et helt ekte og reelt behov for asyl, for beskyttelse.

Og det er disse vi må hjelpe. Derfor er det bra om dette betyr at Siv Jensen vil røske opp i dagens asylpolitikk. Den er rett nok streng. Men den er også urettferdig.

Så spørs det da, om Siv vil få flertall for en omlegging. Hun skal slite med å få med støttepartiene, om de fortsatt eksisterer etter valget.

Og det var nok derfor, etter at Jensen hadde sagt at hun gleder seg til fire nye år, at noen halvfrekt spurte:

- Gleder du deg til fire nye år med Venstre, og?

Jeg vet ikke helt hva hun svarte på det. Men det var ikke lenger noe enkelt. Det hørtes mer ut som noe Jonas og Erna kunne sagt.