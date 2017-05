Kler å være beintøff

Kommentar GARDERMOEN (VG) Siv Jensen er best når hun er hard i klypa. Og i dag relanserte hun seg selv som hele Norges ombudskvinne.

Jeg ble sittende å tenke på følgende dilemma etter Siv Jensens åpning av Frps landsmøte på Gardermoen:

Om du havner i trøbbel med myndighetene og trenger heftig hjelp, hvem velger du av Siv Jensen, Jonas Gahr Støre (Ap) og Knut Arild Hareide (KrF)?

Jeg ville tatt Siv.

For Siv er beinhard.

I alle fall var hun det i talen til landsmøtet. Og tøffe taler kler henne. Sammenlignet med talene til Støre og Hareide, som jeg har hørt de siste ukene, har hun en annen oppskrift. Mens den hareidske måten å gjøre det på ofte er vitsing, driver Støre med underfundigheter. Det er så langt fra Jensen som du kan komme.

Det betyr ikke at de andre er dårlige, slett ikke. Men Jensen er best til å profilere seg som vanlige folks ombudskvinne.

Jeg registrerte at salen lo skikkelig godt bare én gang da Jensen talte til landsmøtet. Og det er like bra. For Jensen synes sjelden å begeistres av egne vitser.

Det Siv kan, er å være sterk og modig.

- Vi skal ikke unnskylde oss for hvem vi er. Vi skal ikke skamme oss over rikdommen vår. At norske familier har varmekabler og drar på ferie til Syden, det er et tegn på at vi er et godt land å leve i, sa Jensen fra talerstolen.

Det er ingen andre partiledere som taler sånn. Men Jensen pøser på med onlinere andre partiledere ikke tør å ta i - selv når de er enig i sak. Som «Vi skal hente opp mer olje». Ferdig med den saken. Og om skatte- og avgiftskutt på 21 milliarder: «Vi har så vidt begynt.»

Mens andre gjerne blir utydelige, virker det som Jensen trives ekstra godt når hun kan si noe kontroversielt. Det er bare noen få politikere som har denne legningen. De er tilsynelatende uredde i møte med hylekor fra aktivister og i media. Men flere burde egentlig prøve. For de som gjør det, lander overraskende ofte på beina.

Og årsaken til at de lander på beina, er selvsagt at folk flest er enige i ting som at Norge ikke skal bli hele Europas sosialkontor. Men det er bare Jensen som sier slikt. Andre parti reklamerer med å sette ned et velferdsutvalg.

Siv derimot, holder ikke igjen. Partiet hadde i det hele tatt ikke spart på effektene for å bygge henne opp som den uomtvistelige lederen i talen som er ment å skulle oppildne partiansatte til innsats i valgkampen fremover.

Folkedansere akkompagnert av felespill varmet opp før Jensen talte omkranset av bilder av norsk fisk, brunost, Bryggen i Bergen, en stavkirke, norske fjell og fjorder.

Og Jensen brukte store deler av talen på å snakke om Norge, kulturen vår, landet vårt og stoltheten over det. Og dessuten alt som truer det: Terror, innvandring, krig.

Det er tidens melodi. Og den melodien kan Frp. Alltid.