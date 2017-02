Kappes om å sette opp avgiftene

Leder Finansminister Siv Jensen har satt avgiftsrekord, meldte VG denne uken. Så langt har hun økt avgiftene med nær fire milliarder kroner.

Det kom frem da Jensen ble spurt om saken av Arbeiderpartiet i Stortinget. I VG fortsetter opposisjonen kritikken. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kaller Jensen for «avgiftsdronning». Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen er heller ikke nådig.

Men en ting er sikkert. Om Ap og Sp overtar regjeringsmakten kommer folk flest til å måtte betale enda mer. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i januar at han skal øke skatter og avgifter med 15 milliarder de neste fire årene om han får bestemme.

Det Martinsen og andre kritikere har rett i, er at de blåblå skuffer velgerne som trodde på valgløfter om avgiftslette. Det skulle for eksempel bli færre bomstasjoner med Frp i regjering. Nå vurderer hovedstadens politikere ikke mindre enn 50 nye bomstasjoner i Oslo. Regjeringen kan ikke legge all skylden på lokalpolitikerne i Oslo heller, for dette skjer over hele landet. Vi har aldri betalt mer bompenger enn under den blåblå regjeringen.

Det blir ingen vei uten bompenger. Og slik er det med mange av avgiftene, de er fornuftige. For eksempel er det bred enighet om prinsipper som at forurenser betaler. Det kan ikke være slik at det er gratis å slippe ut CO2. Det blir som å tillate søppeldumping i nasjonalparkene.

Det Jensen har rett i, er at man ikke bør forlede velgerne til å tro at de slipper billigere med en rødgrønn regjering. Tvert om, opposisjonens velgere vil bli skuffet om de tror på kritikken av regjeringen avgiftskåthet.

Saken er den at begge regjeringsalternativer kommer til å bli nødt til øke skatter og avgifter når de fortsetter å sløse vekk oljepengene og samtidig utsetter overmodne reformer som pensjon og sykelønn. Avgifter er fristende for politikere, de er vanskelig å skatteplanlegge seg bort fra, enkle å kreve inn og skaper få protester når folk først har blitt vant til dem. For det er en dårlig bevart hemmelighet at man langt ut på høyresiden betrakter momsen som den vakreste posten på statsbudsjettet.