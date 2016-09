Her spiser Sandberg kaviar til 1000 kroner boksen

TEHERAN (VG): Nå kjøres bygdegutten, bråkmakeren og industriarbeideren rundt i svarte biler med politieskorte. Ur-Frp-eren er så definitivt inne i det gode selskap.

Fiskeriministeren er i Iran for å selge norsk teknologi og fisk til iranerne. Det er ikke hver dag et nytt marked med 80 millioner innbyggere åpner seg opp. Men slik er det med Iran. Vesten nektet lenge å handle med landet for å presse dem til å legge vekk atomvåpenprogrammet.

Sanksjonene virket, for å si det enkelt. Iranerne klarte rett nok å bygge bilene sine selv, men nødvendig medisinsk utstyr og essensielle ting som reservedeler til fly ble mangelvare. Enda verre var det at Iran ikke fikk solgt oljen sin. Med kraftig forverring av iransk økonomi ble det enighet om en historisk atomavtale sommeren 2015. Iranerne lovet å slutte med atomvåpen-utviklingen mot at Vesten hevet sanksjonene.

SVART GULL: En ørliten boks med 50 gram iransk kaviar må du ut med 1000 kroner for. Her sluker Per Sandberg en teskje med de kostbare støreggene på en fiskeforedlingsfabrikk utenfor Teheran. Foto: Harald Henden , VG

Som en direkte konsekvens, er Per Sandberg i Iran denne uken. Det er ingen selvfølge at det er han som er her for å åpne dører for norsk næringsliv. En utslitt og skeptisk Frp-nestleder sa overraskende nei takk til en statsrådsjobb i 2013. Han fryktet hva media ville grave frem av gamle historier om promille og slagsmål. Men i 2015 var energien tilbake.

Urokråka tok på seg ministerjobben, og lovnadene hans om å være bråkmaker har bleknet. Sandberg er blitt diplomat som utveksler de nødvendige høflighetsfraser på tåspissmanøver. Nå er han i ferd med å lande en viktig veterinæravtale for å få i gang handel med Iran.

Det gjenstår rett nok en god del før handelen tar av. Iran er fortsatt utelukket fra det internasjonale banksystemet. Og både haukene i USA og Iran er imot å oppheve sanksjonene, og gjør sitt for å stikke kjepper i hjulene. Vanlige iranere er skuffet over at så lite har skjedd, godt over et år etter at atomavtalen var et faktum.

Men når Sandbergs iranske verter serverer ham det fineste de har, nemlig kaviar fra Kaspihavet, er det ikke så mye mer de kan gjøre. Øverste leder, ayatollaen, har siste ord i dette landet. Det mangler likevel ikke på stasen en statsråd fra Norge blir til del. Iransk presse har dekket besøket nærmest live. De sendte endatil opp en drone i luften da Sandberg besøkte et oppdrettsanlegg i forstaden Karaj onsdag.

Det må føles annerledes. I «Rett fra levra», den nye boken om Frp skrevet av Dagbladet-journalist Gunnar Ringheim, beskriver forfatteren godt hvordan partiet bygget opp en uslåelig underdogkultur. Den ikke uberettigede følelsen i Frp-ere av å bli sett ned på av elitene, journalister, akademikere og politikere, har knyttet partiet sammen. Og dessuten blitt brukt rått av folk som Sandberg.

Men nå er Frp for lengst inne i varmen. Når til og med folkets røst Per Sandberg spiser kaviar på verdensscenen, da er det ikke mye igjen av offerkortet. Dobbeltkommunikasjonens dager er talte. For etter dette kan Sandberg vanskelig selge seg inn som en underdog i norsk offentlighet. Men selge norsk fisk, det kan han.

ASTRID MELAND