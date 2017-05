Glansbildet

Kommentar Hvem er det som går på trilletur i kjole og høyhælte sko? Svar: En stresset Frp-leder Siv Jensen.

Denne artikkelen har redaksjonen i VG jobbet med i flere uker. Etter å ha snakket med mange kilder i Frp, begynte ryktene å gå. Folk i partiet skjønte at forholdet mellom partileder Siv Jensen og statsråd Sylvi Listhaug kom til å bli tema.

Så plutselig, dagen før VG skulle trykke sin historie, dukket Siv og Sylvi opp i et dobbeltintervju som bestevenninner på forsiden av Dagbladet. VGs konkurrent trykket en sak der de to avviste «ryktene» om at de var uvenner, rykter 99.9 prosent av Norges befolkning ikke har hørt om. Bildene viser Siv og Sylvi på trilletur i turområdet ved Bogstad gård i Oslo.

Noen PR-folk må ha jobbet effektivt for å få inn intervjuet som Jensen selv innrømmer er konstruert. Hensikten var å slå tilbake ryktene - og det altså før noen hadde hørt om dem. Det kan minne litt på produktplassering. Bortsett fra at produktet ikke fikk tid til å skifte til turtøy. Siv hadde en travel dag tirsdag. Hun møtte pressen på formiddagen, og halset videre til Stortinget etter lunsj på de samme høye hælene. Hun lo sikkert litt selv av alt det rare en partileder må gjøre, da hun endte opp på grusen i stiletter.

Og selvsagt er det konflikter i Frp, som i alle andre parti. Selv om partifolk alltid rykker ut for å avvise at de krangler, så krangler de hele tiden. Og helst med hverandre. Politiske krangler med konkurrenter i andre parti, det er nesten bare gøy i sammenligning og en del av jobben. Folk fra ulike parti tar gjerne en øl sammen etter å ha debattert på TV. Men internt er det alvor. For skal du ha makt, må du fort tråkke på konkurrenter i eget parti.

Det er godt dokumentert nå at Siv tidligere har hatt et anstrengt forhold til Carl I. Hagen. Og at Per Sandberg kan krangle med en tresko. For Sylvi og Siv dreier det seg ikke bare om at det er vanskelig for en partileder å bli overskygget av en statsråd. Det er også en politisk konflikt. Siv Jensen er urban, utdannet ved Handelshøyskolen, jobber for mindre skatter og avgifter, innflytelse og regjeringsmakt. For henne er EU helt ok, mens Gud og innvandring ikke er så nøye. Det er derimot nøye for Listhaug. Hun er kristen, opptatt av det nasjonale, kommer fra bygda og krasjer med Frp-liberalister i mange saker.

Team Siv synes lyseblått er greit. Team Sylvi hater den fargen. Men Siv trenger Sylvi. For det er Team Sylvi som leverer oppslutningen til partiet.