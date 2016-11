Frp vil gå i opposisjon

Debatt Det er rart at KrF og Venstre ikke har forstått sammenhengen: Frp vil ut av regjeringen og stille i valgkampen som opposisjonsparti.

BENTE BAKKE, politiker i MDG

Som aktiv Høyre-politiker siden 70-tallet og tidligere stortingsrepresentant for Høyre (1981-89) har jeg fulgt Fremskrittspartiets ferd fra et rabiat protestparti med Hundeavisens Anders Lange i spissen til dagens regjeringsparti.

Da Carl I. Hagen i 1986 felte Willoch-regjeringen på forslaget om å øke bensinavgiften med 40 øre per liter, satt jeg på bakerste benk på Stortinget og fulgte nøye med. Til tross for sitt løfte på forhånd om ikke å innsette en Ap-regjering, var det nettopp det Carl I. Hagen gjorde.

H/Frp-regjeringens ultimatum i høst når det gjelder den såkalte bilpakken, ble offentlig før forslaget til statsbudsjett ble fremlagt. Noe lignende har aldri tidligere skjedd i norsk historie.

Venstre og KrF fortviler, men det er rart at de ikke har forstått sammenhengen. Frp vil ut av regjeringen og stille i valgkampen som opposisjonsparti.

Men i motsetning til i 1986, vil Frp ikke selv ta ansvaret for å innsette en Ap-regjering. Derfor overlater de til Venstre og KrF jobben med å felle regjeringen de er medlem av.

Vi har nå opplevd tre år med brutte løfter på klimaområdet fra regjeringens side. Det forpliktende klimaforliket om 30 prosent kutt i utslippene innen 2020 er skrotet. Nå gjelder målet fra Paris-avtalen om 40 prosent kutt innen 2030, uten at budsjettforslaget for 2017 beveger seg en millimeter i en slik retning.

Det beste Venstre og KrF nå kan gjøre er trolig å sørge for at regjeringen blir sittende og at Frp blir tvunget til å gå til valg som et noenlunde anstendig regjeringsparti. Da kan vi kanskje slippe en overdose av trumpsk retorikk i valgkampen og få et valgresultat som gjør det mulig å dele ut kortene på nytt. Om det da blir Arbeiderpartiet eller Høyre som tar ledelsen i det grønne skiftet, gjenstår å se.

MDG kan som blokkuavhengig parti gå til den siden som forplikter seg til å slutte med milliardsubsidiering av leting etter mer olje og gass på norsk sokkel. Frp kan trolig få valget mellom å støtte en Ap- eller Høyre-ledet regjering, uansett retorikk med klimafornekting og motstand mot å ta imot trengende flyktninger.