Frp for oljefritt Lofoten

Kommentar GARDERMOEN (VG) Fremskrittspartiet har den samme oljepolitikken som resten av etablissementet. Det virker bare ikke slik.

– Ja til et oljefritt Lofoten! Det sa Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik fra talerstolen på landsmøtet. Og før noen rakk å bli håpefulle, fortsatte han:

– Vi skal hente opp hver dråpe.

Nesvik hadde rappet miljøvernernes motto og laget sin egen vri. Det som kunne blitt den største nyheten på et landsmøte uten store politiske konflikter, var altså bare mer av det samme.

Oljedirektoratet anslo i 2010 at det finnes nesten 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter totalt i området, og beregnet den gang lønnsomheten til 105 milliarder kroner. Tallene er naturligvis svært usikre. Siv Jensen hadde i sin tale regnet på hvor mye vei og velferd vi mister ved å la oljen ligge.

– Det er ikke bare olje og gass som blir hentet opp fra havbunnen, men og sykehjemsplasser, sa Jensen.

Og det er like greit at de sier det rett ut. For det gjør ikke de andre. Partiet vil - sammen med flertallet på Stortinget - sette i gang arbeidet for å få oljen opp. Høyres landsmøte vedtok 18. mars konsekvensutredning av området. Det er det samme som ledelsen i Arbeiderpartiet vil. Men før deres landsmøte fikk ledelsen motstand særlig fra AUF, som vil verne områdene. Løsningen ble et «kompromiss». Og siden det mektige LO har fått samme problem i fanget, ventes det at LO-kongressen vil adoptere Ap kompromiss til uken.

I (u)klartekst betyr det at LO og Ap rett og slett utsetter å si noe om de ønsker å konsekvensutrede to av områdene, mens de åpner for å utrede Nordland 6, mot at de foreslår varig vern av et område i sørøst. Brorparten av oljen (85 prosent) er anslått å finnes i de områdene de ikke vil verne. Mens det nesten ikke noe olje å snakke om i områdene som er foreslått vernet.

Diskusjonen om oljeboring i disse havområdene har rast siden 1970-tallet. Og et kompromiss betyr ikke slutten på det. Da Ap unngikk offentlig krangel på landsmøtet med sitt kompromiss, kommenterte statsminister Erna Solberg det kritisk overfor NRK: – Det betyr at handlingsrommet blir begrenset fremover for å finne gode kompromisser mellom alle de naturinteressene som eksisterer og olje- og gassinteressene.

Hva i all verden er det Ap egentlig vil? Og hva mente statsministeren med dette? Om man skal driste seg til en tolkning, var det bare en ekstremt tungvint måte å si det Harald Tom Nesvik sa på Frps landsmøte, og som det etablerte Norge egentlig mener.

Nemlig at oljen skal opp. Men det er selvsagt enklere å late som det både går an å være både for og imot.

