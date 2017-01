Fremskrittspartiet taler med to tunger

Norges ene regjeringsparti ser ut til å være i en slags indre politisk oppløsning. Det er vanskelig å forstå hva slags politikk partiet egentlig fører.

Fremtredende Frp-politikere er med jevne mellomrom ute og sår tvil om partiet stiller seg bak helt grunnleggende elementer i regjeringens politikk. Partileder Siv Jensen gjør lite for å stanse dem. Under hennes ledelse kan man tydeligvis mene omtrent hva man vil i Frp, uten å måtte skjele til at partiet sitter i regjering og styrer Norge. Heller ikke statsminister Erna Solberg ser ut til å avkreve Frp noen form for samsvar mellom ord og gjerning.

Frps nestleder, fiskeriminister Per Sandberg, har flere ganger sagt at han er negativ til EØS-avtalen, og at han ikke ville stemt for den i dag. Sandbergs argumenter mot avtalen er kjente nei-side-argumenter om tap av nasjonal suverenitet og mulighetene avtalen gir for at EU- og EØS-borgere kan jobbe i Norge. Sandberg forsøker å hive seg på stemningsbølgen fra Brexit og mener arbeidsinnvandringen er negativ for Norge. Dette er oppsiktsvekkende toner fra et borgerlig regjeringsparti. Det er vanskelig å forstå at Høyre kan sitte i regjering med et parti som vil melde Norge ut av EØS. Hvis vi da skal ta Sandberg på alvor, og ikke bare tolke et utspill fra statsråden, partinestlederen og lederen av Frps programkomité som privat høyttenkning.

Partiveteran og stortingskandidat Carl I. Hagen går åpent ut mot regjeringens Russlands-politikk og vil avvikle sanksjonene mot Putin og hans regime. Hagen får støtte av flere politikere i partiet, også stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Når nettavisen Minerva ber Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde om å klargjøre hva partiet mener om sanksjonene, får den ikke noe svar. Det er med andre ord uklart hva Frp egentlig mener om sanksjonene mot Russland som regjeringen de selv er en del av har innført.

I et valgår er det selvfølgelig fristende å drive med slikt dobbelt bokholderi. Løpe fra ansvaret og pliktene som følger med det å styre landet, og satse på at man kan si en ting og gjøre noe annet. Men ansvarlig politikk er det ikke. Det er kynisk og minner mest om politisk bedrag. At Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg lar dette pågå med stadig større omfang er et mysterium.