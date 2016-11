Enkelte forsinkelser må påregnes

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satte budsjettrekord. Men politisk ga det liten gevinst. Og nå sprekker rutetabellen.

For noen år siden var det samferdsel politikerne overbød hverandre på.

Lyntoget skulle redde miljøet og fjerne køene. LO mente dette var den viktigste saken våren 2013. Fra opposisjonen krevde Frps Ketil Solvik-Olsen at intercity-triangelet skulle stå ferdig i 2025. Da han ble samferdselsminster noen måneder senere plusset han rett nok på fem år. Men 2030 var alle enig om.

Nå er det lite snakk om disse utbyggingene. Kanskje fordi alt går på skinner?

Svaret er nei.

Rekker ikke fristen



Eller, det kommer selvsagt an på hvem du spør. Samferdselsministeren vil svare at ingen har satset så mye på samferdsel som denne regjeringen. High Five.

Og han har rett i at bevilgningene er rekordhøye. Men nå i oktober da Solvik-Olsen måtte i Stortinget og svare om togstreiken, var 2030 plutselig ikke så sikkert lenger.

Men det var ikke så nøye, få reagerte. Få hadde fått med seg de blåblås forslag til statsbudsjett på området. At de tar ned tempoet på tog er ingen regjeringsveltare. Det er miljøavgiftene som kan velte de dramatiske budsjettforhandlingene som i går ble løftet opp til topp-nivå.

Konsulenter på konsulenter

Og det er kanskje frekt å klage når de borgerlige har foreslått hele 1349 millioner til Intercity neste år?

Men dette handler åpenbart om mer enn den store pengepotten. Det er noe med prioriteringene.

Realiteten er at Norge har satt i gang hundrevis av konsulenter til å planlegge lyntog på dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Halden, Skien og Hønefoss.

Flere steder er arbeidet kommet langt. Men i byer som Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Sarpsborg og Fredrikstad ser det dystrere ut nå. Det er strekningene lengst unna Oslo som får for få planleggingskroner. Dermed går en hel masse jobb rett i søppelbøtta. For arbeidet er for lengst påbegynt.

Når ikke opp på dagsorden



Om dette hadde skjedd for tre år siden ville kritikerne kastet seg på. Nå er det lille Teknisk Ukeblad og lokalavisene som omtaler saken. NRK har plukket den opp for Vestfolds del.

I NRK på tirsdag ble Ketil Solvik-Olsen spurt hvorfor det kuttes i bevilgningene slik at 230 konsulenter som planlegger Vestfoldbanen må legge ned arbeidet.

Solvik-Olsen forsvarte seg med at tallet er feil, så mange konsulenter er det ikke.

Det har han rett i. Det er mange fler. For NRK omtalte bare på en del av Intercity-prosjektet. Samlet sett er det langt over 200 konsulenter som jobber på de ulike strekningene. Ikke på fulltid, så klart, men også for Østfold er det et utall konsulenter i jobb. Også på Dovrebanen er det likt. Konsulentfirma planlegger nå å legge ned arbeidet til sommeren, da er potten tom.

Full stans i planleggingen betyr store oppstartskostnader i fremtiden. For da får vi ikke ansatt de samme konsulentene. Nye tar over og må sette seg inn i alt fra grunnforhold til lokalpolitikk start.

Et samferdselstiltak



Nå går det an å mene mye om denne togsatsningen. Det er mer av et samferdselstiltak enn et miljøtiltak. Og folk flest vil neppe pendle så langt som fra Lillehammer til Oslo.

Men ikke minst Frp må være enig i at det er tullete å bruke millioner på planlegging som må kastes. Da burde vi ikke satt igang arbeidet i det hele tatt.

Og det var akkurat dette den blåblå regjeringen skulle få slutt på. De lovet mer effektive prosjekter. Klattvis utbygging var fy-fy.

Får ikke politisk betalt



Samferdsel var en av de viktigste satsningene til de blåblå. Det må være en skuffelse å se at de ikke får tilbakebetalt i politisk valuta. Tvert om, samferdsel har kommet i skyggen.

Det tok bare et lite halvår inn i Solberg-regjerings periode, og alt ble snudd på hodet. I mars 2014 stjal Russland Krim fra Ukraina. Noen måneder etter begynte oljeprisene å falle. Arbeidsledighet, oljekrise, de helt store spørsmålene om miljø, omstilling og en ny kald krig overtok dagsorden.

At «forsvar» skulle bli det nye «samferdsel» kunne ikke de blåblå vite da de i seiersrusen høsten 2013 plukket ut hvilke valgløfter de skulle innfri. Men nå vet de det. Frp ligger på skarve 14 prosent på målingene. Samferdsel er ikke den store saken lenger.

Klattvis og delt

Frp vil sikkert hevde at det er rolig på feltet fordi pengene flommer og alle er fornøyd. Da glemmer de velgerne sine. Ikke klarte de å fjerne bompengene heller.

Og til tross for rekordpott så har altså flere hundre konsulenter kastet bort utallige årsverk på ingenting.

Nå går det heldigvis ganske bra i Norge, ikke minst fordi vi bruker masse oljepenger på å bygge ut landet, mye til samferdsel. Da er det ekstra dumt at vi ikke gjør oss ferdig med det vi har begynt på.

Med de blåblå skulle samferdsel ikke lenger være prisgitt politikernes årlige bevilgninger. Vi skulle vekk fra saktegående prosjekter hvor man starter og stopper opp igjen. Særlig har Frp vært kritisk til denne klattingen. Men de klatter videre. Det er sløsing med skattepengene til folk flest.