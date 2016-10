Den ekte Sylvi Listhaug

Debatt Sylvi Listhaug er den norske politikeren som oppleves mest som «seg selv».

Å fremstå som autentisk er viktig for politikere. Hvis velgerne opplever at politikere er genuine og mener det de sier, er det lettere å stole på dem.

En undersøkelse vi har gjort viser at over en tredjedel av velgerne synes det er viktig at en politikere er ekte, i betydningen at de er ’seg selv’.

Å mene noe

Politikerne har ulike muligheter til å være ’seg selv’ i forskjellige medie- og kommunikasjonsformer. Underholdningsprogram har typisk vært arenaer der politikere har kunnet utfolde seg med sang, humor, eller private historier. Det samme gjelder sosiale medier, der politikere kan vise andre sider av seg selv, gjerne gjennom bilder av matretter, skiturer og familiemedlemmer.

Å være autentisk handler ikke bare om å vise frem privatlivet i offentligheten, men også om hvordan politikeren opptrer i debatter, og svarer på spørsmål fra nyhetsjournalister.

En politiker som bruker rådgiverens talepunkter uten egentlig å mene så sterkt, kan for eksempel fremstå som mindre autentisk enn en politiker som selv er personlig engasjert i saken.

Det er derfor interessant å undersøke hvilke norske politikere som oppfattes som mest autentiske. I samarbeid med Kantar TNS Gallup gjennomførte prosjektet SAC ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, en undersøkelse av i hvilken grad norske velgere oppfatter at norske politikere er «seg selv», og i hvilke medier de opplevdes å være mest sannferdige.

Sylvi Listhaug er mest «seg selv»

Et tydelig funn i studien var at Sylvi Listhaug utmerker seg som den norske politikeren som velgerne opplevde som mest autentisk, uavhengig av om de støttet hennes politikk eller stemte på Frp.

På et åpent spørsmål om hvilke norske politikere som virker mest ekte, uavhengig av om du stemmer på/sympatiserer med vedkommende ble 16 politikere nevnt. På de tre øverste plassene tronet Erna Solberg, Sylvi Listhaug, og Jonas Gahr Støre. Lenger ned på listen kom Per Sandberg, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Hadia Tajik, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes.

Fordelingen sammenfaller i stor grad med det faktum at Høyre, Ap, og Frp er de norske partiene med høyest oppslutning. Likevel er det også personavhengig, ettersom det ikke kun er partilederne som utmerker seg som de mest ekte og autentiske.

Noe av forklaringen kan ligge i graden av medieeksponering ettersom disse tre har høy grad av medieeksponering, men i en sammenligning av mediedekning og troverdighet viste ingen entydig og gjennomgående korrelasjon.

Tendensen til at Listhaug utmerker seg som en autentisk politiker blir enda klarere når respondentene får en liste over politikere og blir bedt om å rangere utfra hvem som virker mest ekte. Her overtar statsråden Sylvi Listhaug førsteplassen, mens statsministeren Erna Solberg dyttes ned til andre plass, og partilederen Jonas Gahr Støre beholder tredjeplassen. Videre beholder Per Sandberg fjerdeplassen, mens Hadia Tajik klatrer opp på en femteplass, foran Knut Arild Hareide og Bjørnar Moxnes.

Sylvi Listhaug er statsråd innen et felt med stort engasjement og kontrovers, og hun har fått massiv kritikk for flere av utspillene sine vedrørende en strengere innvandringspolitikk. Dette gjelder både i perioden før denne undersøkelsen ble gjennomført og i de siste ukene og dagene. Listhaug er en politiker som ofte må forsvare seg mot kritikk, men hun har et klart budskap hun står fast på. Det er også et poeng at hun fremstår som robust og konsekvent i debatter, selv i møte med svært krass kritikk. Til sammen har dette gitt velgerne et inntrykk av at hun er ekte og autentisk. Uavhengig av om de stemmer på henne eller ikke.

Høyere tillit i sosiale medier

Det andre funnet var at velgerne tror politikerne er mer ærlige og sannferdige i sosiale medier og kronikker, sammenlignet med både redaksjonelle medier og partienes kommunikasjonskanaler.

Samlet sett viste studien en generell skepsis til at politikerne snakker sant. Fire av ti oppga at de tror norske politikerne er relativt uærlige, mens fem av ti tror de er både ærlige og uærlige, og en av ti tror norske politikere er relativt ærlige.

Hvorvidt politikere oppfattes som ærlige eller uærlige varierer imidlertid til en viss grad mellom ulike kommunikasjonsformer. I studien ba vi respondentene oppgi i hvilken grad de opplevde politikerne som ærlige på ulike medieplattformer.

Resultatene viste at tilliten til at politikere snakker sant var relativt lav i nyhetsintervjuer, i underholdningsintervjuer, i taler direkte til folk, og i partienes partiprogram og brosjyrer. I disse sammenhengene mente cirka 40 prosent av de som svarte på undersøkelsen at politikere fremstår svært uærlige eller ganske uærlige, mens cirka 14 prosent mente politikerne virket svært ærlige eller ganske ærlige.

Politikere oppfattes som mest sannferdige i sosiale medier og kronikker. Det er kun 30 prosent som oppgir at de ikke har tillit til at politikere snakker sant i sosiale medier og i aviskronikker, mens 18 prosent oppgir at de er ærlige eller svært ærlig i sosiale medier og 22 prosent oppgir at politikere er ærlige i kronikker.

Altså fremstår politikere som mer ærlige i egenproduserte mediesaker, enten i form av aviskronikker eller oppdateringer på sosiale medier, sammenlignet med redaksjonelle medier.

En mulig forklaring er at politikere i egenproduserte mediesaker har større grad av kontroll og selv bestemmer både vinkling, perspektiv og språkdrakt. At politikere virker mer uærlige i intervjuer med journalister kan ha sammenheng med at de der blir avkrevet svar og utfordret, og dermed blir utsatt for press som gjør at de fremstår som mindre ærlige.

En annen forklaring kan være at velgere opplever kronikker og sosiale medier som personlige vitnesbyrd bra politikerne, der deres egen stemme kommer tydeligere frem og dermed resulterer i mer ærlighet. Dette er imidlertid arenaer der politikere får mer hjelp av rådgivere, kommunikasjonsfolk og taleskrivere enn det kanskje gis inntrykk av.

Det er altså liten grunn til å tro at politikerne er mer sannferdige i kronikker og i sosiale medier enn i andre sammenhenger, men den personlige henvendelsesformen skaper trolig et inntrykk av ærlighet.

At Sylvi Listhaug er blant de politikerne som skaper størst engasjement i sosiale medier, bidrar dermed til å forsterke inntrykket av at hun er autentisk.