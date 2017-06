Den brennende bilen

Leder Fremskrittspartiet har slått an tonen for valgkampen med en annonse med et bilde av en brennende bil, og stiller spørsmålet om vi er enige i at vi ikke vil ha det slik i Norge.

Bildet er av en bil som selvantente i Bulgaria ifølge NRK, men vi regner med at det skal illustrere et norsk problem; at flere biler ble satt i brann rundt omkring i Oslo i uken som gikk.

Hvem som står bak vet vi foreløpig ikke. Men man kan jo gjøre seg sine tanker, og det er vel det Fremskrittspartiet håper vi skal gjøre. Paradokset for partiet er imidlertid at i den grad bilbrannene skyldes innvandring og økt sosial uro, så skjer det etter at partiet har sittet i regjering og har kontrollert Justisdepartementet i fire år, med et nyopprettet Innvandrings og integreringsdepartementet i tillegg de siste halvannet årene.

Siste: Mann i 20-årene siktet for bilbrann – løslatt av politiet

Det er kinkig å skulle drive opposisjonspolitikk når man har regjert en hel stortingsperiode.

Fremskrittspartiet innvandrings- og integreringspolitikken kan lettes spilles til deres fordel når ting går dårlig. Når det går bra er det helt andre områder partiet scorer på. Det er alt i alt bred enighet om disse spørsmålene i Norge, og så lenge institusjonene ikke er under press er ikke denne saken så avgjørende for velgerne.

Da flyktningkatastrofen oppsto for to år siden foretok regjeringen nødvendige grep for å få kontroll over situasjonen. De ble hjulpet av at hele Europa har igangsatt tiltak.

Bilbranner i Oslo: – Tyder på at brannene er påsatt

Problemet er imidlertid ikke på noen måte løst og det vil fortsatt være behov for tverrpolitisk enighet og handlekraftig politikk fra regjeringen både i Norge og i hele resten av Europa.

Den blåblå regjeringen fortjener ros for måten de har håndtert denne politikken på så langt. Men de får ikke i pose og sekk: Dersom de har æren for det som er vellykket, har de også ansvaret for det som er mislykket.

Politiet om ungdoms-hærverk i Oslo: – Ser svært alvorlig på det

Før man vet noe som helst om hvem som sto bak bilbrannene i Oslo i uken som gikk, er det altfor tidlig å fordele ansvar. Men skulle det vise seg at ildspåsettelsen kan settes i sammenheng med mislykket innvandrings og integreringspolitikk, så ligger det hos regjeringen.