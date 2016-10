Bra at Sylvi skal stelle hjemme…

Kommentar ...i tre måneder. Listhaug er et supert forbilde når hun velger både baby og statsrådjobb.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug har brukt sommeren på å finne ut hva hun skal bli når hun blir stor. Nå er det klart.

En stund vurderte hun å la være å stille til Stortinget neste år. Det handlet om hensynet til barna, sa hun. De begynner å bli så store at de får med seg kritikken som blir mor til del.

Et kinderegg

Det kan i virkeligheten ha handlet om så mye forskjellig, som at Listhaug vil teste hvor hun står i Frp. Uansett landet hun til slutt på å ta full pakke. Og det er imponerende. Nå er planen baby, statsrådjobb og gjenvalg til Stortinget. Ektemannen ser for seg å ha storparten av svangerskapspermisjon, mens Listhaug sier hun vil være hjemme i tre – fire måneder.

Det er en erfaren familie som har tenkt ut dette. Paret har to unger fra før. De har tatt et tøft valg.

Barnehageplasser går til fritid

Listhaug skal jobbe mens resten av Norge bygger ut barnehageplasser som går til å gi kvinner mer fri fra jobben. Faktisk.

At nær sagt alle barn nå får barnehageplass, har ikke ført til at kvinner jobber mer. Nei da, vi jobber like mye som i 2001, altså cirka 30 timer per uke. Men den gang var barnehagedekningen bare på litt over 60 prosent.

Slik er det blitt fordi vi alle er blitt enda rikere og vi vil ha mer fri, samtidig med at deltid er sosialt akseptert for kvinner.

Men det er en kultur som bør justeres. Derfor er det bra med kvinner og menn som velger annerledes. Som ekteparet Listhaug/ Espeset.

Ingen grunn til dårlig samvittighet

Det er ikke første gang en statsråd får baby. Helga Pedersen (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Grete Berget (Ap) har gjort det før. Og det har blitt flere pappapermisjoner blant statsrådene.

Audun Lysbakken ble ufortjent mobbet for å ta pappapermisjon samtidig som han var statsråd. Men om politikerne ikke greier å leve slik de preker, hvem skal gjøre det da?

Derfor er også Sylvi et forbilde. Hun signaliserer at fedre like godt kan være hjemme med barn som mødre, og at kvinner ikke bør ha dårlig samvittighet for å jobbe. Slikt trengs om vi skal nå målene om flere kvinner i ledende stillinger, flere som jobber fulltid og flere som overlater mer av permisjonen til far.

Det handler om forventninger

Forskjellen på hvordan kjønnene oppfører seg i arbeidslivet handler om ulike forventinger.

Når nesten 40 prosent av kvinnene jobber deltid, er det fordi folk flest synes det er greit. Men deltid er ikke like greit for menn. Det er sjelden snakk om deltid når en mann får ny jobb. Med kvinner derimot, er stillingen gjerne et sammensurium av 18,7 og 34,5 prosent stillinger. Og når du søker barnehageplass, gir datasystemet i mange kommuner deg automatisk valget om ungen skal ha fri 1, 2 eller 3 dager i uka.

Nå trengs nok deltid i noen familier når det er som travlest. Men hvorfor er det alltid kvinnene som jobber deltid? Fordi de vil, sier tallene. 90 prosent som jobber deltid gjør det frivillig.

Om menn hadde møtt mer forståelse for et slikt valg, ville flere menn også gjort det, helt frivillig. Som Lysbakken, som flere mente var i en uendelig lang pappapermisjon - i virkeligheten 16 uker. En kvinnelig partileder ville neppe fått den slengt etter seg.

Kan endres med lett press

Når så mange menn tar lite pappapermisjon, handler det ofte om hva samfunnet rundt synes er passende. Også det at kvinner er mye mer sykmeldt enn menn, kan forklares med forventninger.

For kvinner er ikke mer syke. Men de får oftere beskjed om å passe på seg selv og ta en ekstra dag for å bli helt frisk. Menn derimot, opplever nok heller å få tyn om de er hjemme med forkjølelse. Her kunne menn og kvinner med gjerne overført litt empati og hardhaus-mentalitet til hverandre

Men den gode nyheten er at kultur kan endres, for eksempel hjelper det å forlenge pappakvoten (og ikke kutte den, slik de blåblå har gjort).

En ekstremt tøff jobb

Det er ikke lett å kombinere jobb med spedbarn. Og statsråder er som folk flest, de har vanligvis ikke millioninntekter og hjelpere på hver hånd, men ofte oppofrende ektefeller og besteforeldre. Å få baby betyr uansett at man må gjennom bleieskift og nattevåk og samtidig være opplagt til en heseblesende jobb dagen etter.

At Sylvi Listhaug har planer om å klare alt dette, betyr at hun er knallhard. Og at hun har en tøff ektemann.

For det er få jobber som kan måle seg med å være statsråd.

Men å hente to barn fra barnehage og skole med den tredje på slep, handle inn mat og sørge for at de får middag og gjør leksene, det føles nok noen dager som både å være konge og statsminister.