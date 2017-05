Barnets frihet står sterkest

Debatt La gutter få bestemme selv når de er gamle nok. Omskjæring uten medisinsk begrunnelse er et overgrep.

ANDREAS BRÄNNSTRÖM, fylkesformann Oslo FpU

JOHAN N. HERTZBERG, første nestformann Oslo FpU

I dag blir mange gutter omskåret uten at det er medisinsk begrunnet. Vi er for barns rettigheter og mot omskjæring av guttebarn.

Reaksjonene etter at Frps landsmøte vedtok et forbud mot omskjæring har ikke latt vente på seg. Den 9. mai skrev VG på lederplass at vedtaket er «uklokt». Civita-historiker Bård Larsen fulgte opp 14. mai og omtalte det som «et forbud mot å praktisere jødedom».

Kritikken faller på sin egen urimelighet. At vi vil nekte voksne å skjære i barn er hverken uklokt, eller et forbud mot å praktisere jødedom. Vi mener barn ikke skal utsettes for irreversible kirurgiske inngrep, uten at medisinske årsaker ligger til grunn. Et kirurgisk inngrep må være medisinsk begrunnet, eller frivillig.

Frp vil som første parti forby omskjæring, og står i dag alene om å mene dette på Stortinget. Miljøpartiet de Grønne vurderte å gå inn for et forbud, men trakk forslaget med begrunnelse i at de ikke ville mene det samme som Frp. At MDG ikke vil kjempe for barns rettigheter, fordi Frp allerede gjør det, er hårreisende.

Enkelte mener et forbud er en inngripen i religionsfriheten. Religionsfriheten gir folk rett til å tro etter egen overbevisning. Vi i Frp mener denne friheten ikke innebærer å utføre irreversible inngrep på barn. Hvis man ønsker å bli omskåret så må det være et valg man tar selv når man er gammel nok. Barnet er den svake part, og blir utsatt for unødvendige og livsvarige inngrep. Deres frihet og rettighet til å velge selv må stå sterkere enn religionsfriheten.

Andre hevder omskjæring må tillates siden helsevesenet gjør det i trygge rammer og fordi noen uansett vil gjennomføre omskjæring på ulovlig vis. Men skal omskjæring av guttebarn være lov siden noen vil trosse et forbud? Det er uheldig om vi ikke forsvarer barns frihet, fordi noen ikke vil respektere den uansett. Vi mener ingen har rett til å bestemme over andres kropper.

Dagens praksis med omskjæring er uetisk. Det fastslår Barnelegeforeningen, Barnesykepleierforbundet, Rådet for legeetikk og Landsgruppen av helsesøstre i en felles uttalelse.

Deres konklusjon er den samme som Frps budskap: La gutter få bestemme selv når de er gamle nok. Omskjæring uten medisinsk begrunnelse er et overgrep. Derfor mener vi at omskjæring må forbys.