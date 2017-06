Akademikere har gjort det til sport å kritisere Fremskrittspartiet

Debatt Det finnes fremdeles de som klinger seg til fantasien om åpne grenser, og en idé om at høy og ukontrollert innvandring er fornuftig.

KRISTIAN AUGUST EILERTSEN, første nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom.

Fremskrittspartiet står igjen alene i kampen for å ha kontroll på tilstrømmingen av asylsøkere til Norge.

Partileder Siv Jensen presenterte nylig Fremskrittspartiets fem tiltak for å kontrollere asyltilstrømmingen til Europa, og for å sikre innbyggerne sikkerhet gjennom å forebygge terror. Tiltakene er gode, gjør Norge tryggere, og gjør at vi kan få bedre kontroll på hvem som kommer inn i landet.

Forutsigbart nok rykket medias favorittekspert, jusprofessor Mads Andenæs, ut i VG og kalte det et «urealistisk tulleforslag». Som medlem i Fremskrittspartiet, og som en politiker som tør å være kritisk til ukontrollert innvandring, tar jeg dette som et kompliment. Andenæs har for vane å være på feil side av historien, og det er han denne gangen også. Man må jo nesten være akademiker for å fremdeles tro at ukontrollert asylinnvandring er en god idé.

Hvem har stemt på ekspertene?

Hvem er så denne professoren? Media lar aldri en mulighet til å bruke han som «ekspert» gå fra seg. I likhet med mange andre såkalte «eksperter», er de åpenbart ikke drevet av saklig nysgjerrighet og uuttømmelig visdom så mye som av en politisk agenda. Det er også tilfellet med Andenæs.

Av øvrige uttalelser han har kommet med, er det stort sett kritikk av regjeringens politikk på flere områder. Selv det at man jobbet for å få ut Mullah Krekar, er feil for professor Andenæs.

Han har tidligere uttalte at politikerne kontrollerer for mye av innvandringspolitikken. Han vil selvsagt at juristene – og han selv – skal bestemme mer. Disse uttalelsene føyer seg bare inn i en rekke godtroende og naive uttalelser fra våre presumptivt ledende akademikere. Jeg vil gjerne utfordre Andenæs: hvem er det som har stemt på deg?

Urealistisk, eller nødvendig?

Fremskrittspartiets plan for et tryggere samfunn inneholder konkrete tiltak. De er alle nødvendig, men planen er altså et «urealistisk tulleforslag» ifølge Andenæs. Men hvor tullet og urealistisk er den? La oss ta for oss planen punkt for punkt.

Før eller siden vil asylmottak i utlandet bli en nødvendighet. Gjennom å ha mottak i utlandet kan man effektivt behandle søknader. Det gir Norge mer trygghet: ingen slippes inn i Norge uten at det er bekreftet hvem de er og hvor de kommer fra. Problemet med rømming fra asylmottak vil være løst. Australia praktiserer allerede dette, så hvorfor kan ikke Norge?

Tvangsreturer og permanent grensekontroll er nødvendig fordi verden er forandret. Asylstrømmen til Europa vil neppe avta. Flyktningkonvensjonen må forkastes, og asylinstituttet har spilt fallitt i møte med folkevandringen. FrP tilpasser seg verden slik den er.

Den økte trusselen fra radikal islam gjør at politiet må bevæpnes. Terrorangrepene i Europa har vist oss dette. Politiet skal sikre folket, og nær sagt alle andre europeiske land har generell bevæpning. PST slår selv fast at Norge er et terrormål. Ville ubevæpnede politimenn kunne stoppet terroristene i London? Å tro at vi lever i en verden hvor generell bevæpning ikke er nødvendig, er ønsketenking og urealistisk.

Å være statsborger i Norge er et privilegium – et privilegium som skal henge høyt. Å utvide kravet til statsborgerskap er helt naturlig i en verden hvor mange søker seg til Norge.

Terroren kan ramme Norge. Om så skulle skje, kan det være islamister som er født og oppvokst i Norge. Vi vet hvor de radikaliseres. Vi vet hvem de radikaliseres av. Overvåkning og bekjempelse av disse miljøene er å avverge potensielle terrorangrep.

Den oppvakte leser vil slite med å finne hva som er så urealistisk med disse forslagene. Det er ingenting med disse forslagene som hverken er urealistisk eller tullete. Dette er nødvendige grep for å gjøre hverdagen tryggere for folk flest.

Hvem skal utfordre ekspertene?

Politikere blir utfordret på sin agenda. Det er bra. Men hvem skal utfordre «ekspertene?» Foruten å supe i seg sur kaffe på et nedstøvet kontor, har mange akademikere gjort det til sport å kritisere Fremskrittspartiet, og i særdeleshet vår innvandringspolitikk. Vel, kritikken har ingenting for seg, og den samme tynne suppen serveres hver gang. Det er ikke grenser for hvor kreative de er i uthengningen, men legg merke til en ting: det er aldri konkret kritikk.

Faktum er at de motiveres like mye av sin egen politiske agenda som politikerne, men til forskjell fra politikerne holdes de ikke ansvarlige for den. De kan ta på seg en maske av å være et objektivt sannhetsvitne – og media lar dem slippe unna.

Heldigvis vet folk flest bedre. De siste årene har lært oss at ukontrollert asyltilstrømming kan få, ikke bare det norske, men hele det europeiske systemet, til å kollapse. Folk flest har skjønt at de åpne grensers tid er forbi. Det er paradoksalt at de som omtales som eksperter ikke har skjønt dette enda. Det ser ut til at tykke briller ikke alltid hjelper en å se bedre.