Skjebnevalg for Europa

Leder Sjelden har så mye stått på spill i et fransk presidentvalg.

Franske velgeres alternativer kunne ikke være tydeligere. Kandidatene i denne første valgrunden er mange, men de kan inndeles i to kategorier: De som ønsker et liberalt og åpent Frankrike innenfor et sterkt EU mot dem som ønsker å forlate unionen, forsterke grensene og bygge nye tollmurer. Det vil være en stor ulykke for Europa om nasjonalisme og isolasjonisme seirer i Frankrike. EU overlever Brexit, men ikke en fransk exit. Slik vil Frankrikes valg få store konsekvenser for EU, og for Norge.

Marine Le Pen i partiet Nasjonal Front er den fremste representant for nasjonalisme, innvandringsmotstand og EU-kritikk. Men også kandidaten Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre er sterkt kritisk til EU og tilhenger av økonomisk nasjonalisme. Populister på ytre høyre og venstre fløy finner hverandre i kritikk av frihandel, NATO og EU, mens de ønsker et bedre forhold til Russland. Det verste mulige utfall er at disse to kandidatene får flest stemmer i morgen.

Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron er den som sterkest argumenterer for at Frankrike har et ansvar for å styrke EU-samarbeidet. Macron er en liberal sentrumspolitiker som vil bekjempe høy arbeidsledighet ved hjelp av økonomiske reformer. Mens Le Pen tegner et mørkt bilde av Frankrike, presenterer Macron en optimistisk visjon. En seier for Macron vil være et stort lyspunkt i en mørk og krevende tid for Europa.

Den fjerde kandidaten med vinnersjanser er Republikanernes kandidat François Fillon. Valget kan bli historisk ved at hverken sosialistene eller det konservative partiet blir representert i andre valgrunde. Partiene som vekselvis har styrt Frankrike i 60 år opplever en tillitskrise. For Fillions del er den blitt forsterket av en økonomisk skandale. Ettersom ingen av kandidatene vil klare å oppnå mer enn 50 prosent av stemmene i morgen vil de to med flest stemmer gå videre til den avgjørende valgomgangen 7. mai.

Valget finner sted i et Frankrike i unntakstilstand etter en serie terrorangrep de siste årene, det siste på paradegaten Champs-Élysées torsdag kveld. Det finnes ingen viktigere oppgave for landets president enn å ivareta borgernes sikkerhet. Det hjelper imidlertid lite å stenge grensene hvis terroristene er franske statsborgere, født og oppvokst i landet. Mer effektivt er god etterretning, godt politiarbeid og sterkt internasjonalt samarbeid mot terrorisme.

Søndag handler det ikke bare om Frankrike, men om Europas fremtid.

