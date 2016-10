Når alle må bli gallere

Kommentar Fransk identitet, islam og innvandring er de viktigste tema når den franske høyresiden velger presidentkandidat.

Den som vinner republikanernes nominasjonskamp i november blir trolig Frankrikes neste president. Da blir det en politisk veteran, enten tidligere president Nicolas Sarkozy (61) eller tidligere statsminister Alain Juppé (71).

Sarkozy har for anledningen stjålet klærne til det ytre høyre og sier at alle franske borgere må oppfatte seg selv som gallere. Altså som Asterix’ etterkommere.

Juppé vil være inkluderende. Han forsøker å appellere til det politiske sentrum.

Styrkedråper

I antikken befolket gallerne store landområder i denne del av Europa, noe som inspirerte tegneserieskaperne René Goscinny og Albert Uderzo til å skape et gallisk univers. Asterix er liten av vekst, men ved hjelp av en magisk trylledrikk får han overmenneskelig styrke. Sarkozy har også funnet sine styrkedråper, i en mikstur av innvandrings- og elitekritikk.

Tidligere i høst utga han boken «Alt for Frankrike» der han i et kapitel beskriver en av truslene mot franskmenns levesett, nemlig islam. Innenfor islam har man ikke gjort det nødvendige for å bli integrert i det franske samfunn, slik andre trosretninger har tilpasset seg den sekulære stat, argumenterer Sarkozy. Nå er fransk identitet og levesett under angrep. Sarkozy fremstiller seg som en talsmann for en lidende stille majoritet mot en elite som ikke bryr seg om vanlige folk.

Det er frimodig av en tidligere president (2007-2012) å ta et oppgjør med en elite han selv tilhører. Men han har nok oppfattet hvilken vei vinden blåser.

Terror og frykt



De siste to årene har Frankrike vært rammet en rekke grufulle terrorangrep, begått av ekstreme islamister, mange av dem franske statsborgere. Velgerne er urolige, motsetningene øker og oppslutningen om landets sosialistiske president, Francois Hollande, har stupt til katastrofale 18 prosent.

Ingen har mer vind i seilene enn Marine Le Pen og Nasjonal Front. Det er lett å forveksle Sarkozys retorikk med Nasjonal Fronts, en bevegelse som bygger på nasjonalisme og innvandringsmotstand. Og det er åpenbart meningen. Han frir til ytre høyre for å vinne nominasjonskampen.

Syv kandidater



I november skal den franske høyre-sentrums bevegelsen, Les Républicains, forsøke noe de ikke tidligere har gjort. De ber velgerne avgjøre hvem som skal være presidentkandidat. Seks menn og en kvinne har meldt seg på i konkurransen som går over to valgrunder. Sarkozy og Juppé, som nå er borgermester i Bordeaux, leder på alle meningsmålinger.

Juppé er favoritt, kanskje mest fordi mange velgere husker Sarkozys mange kontroverser og hans nederlag i forrige presidentvalg. Mange på høyresiden tror også Juppé har de beste muligheter til å vinne over Marine Le Pen og bli Frankrikes neste president, fordi han er mer akseptabel for venstrevelgerne.

Sosialistene (PS) kan ryke ut i første valgomgang. Opprørere på venstresiden forsøker å lansere alternative kandidater til Hollande, men i dag ser det ut til at franske velgere til våren må velge mellom høyresiden og Nasjonal Front.

Da vil velgerne til venstre stemme borgerlig, bare for å unngå Le Pen.

Krever avstemming

Men Sarkozy haler innpå Juppé. Det er en tid for frykt og oppbrudd, og den tidligere presidenten målbærer en uro. Folkeavstemminger er ikke vanlig i Frankrike, men Sarkozy vil umiddelbart avholde to hvis han blir president. Han vil begrense retten til familiegjenforening for innvandrere fra land utenfor EU. Og han ber velgerne ta stilling til om mistenkte ekstremister skal kunne fengsles, uten først å ha blitt fremstilt for en dommer. Juppé kaller dette "et fransk Guantanamo", en variant av den omstridte amerikanske fangeleiren for terrormistenkte, og synes det er en svært dårlig ide.

Juppé tar avstand fra påstanden om at minoritetene er en trussel mot den franske identitet. Han fremholder mangfold som et gode og ønsker et Frankrike som er inkluderende. Muslimer som praktiserer sin religion og som respekterer våre lover og verdier har en plass i republikken, sier Juppé.

Slik blir republikanernes nominasjon mer enn et personvalg. Det blir også et verdivalg.

