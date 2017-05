Merkel og Macron: En sterkere allianse

Kommentar Etter Brexit, Donald Trumps valgseier og europeiske høyrepopulister fremmarsj ble Angela Merkel omtalt som det liberale Europas siste forsvarer. I Emmanuel Macron har hun fått en ung våpendrager.

Mye skiller de to, men det viktigste har de felles. Han lover et nært tysk-fransk samarbeid for å styrke EU. Det er helt i tråd med Merkels ønsker. Naturlig nok, og tradisjonen tro, gikk den nyvalgte franske presidentens første reise til Berlin.

Mot seier

De har begge noe å feire. Macron vant presidentvalget 7. mai med over 66 prosent av stemmene. Merkel vant valget søndag i Tysklands mest folkerike delstat. Det ser lyst ut for hennes vinnersjanser i høstens parlamentsvalg.

I krevende tider foretrekker velgere flest i de store europeiske landene pragmatiske sentrumspolitikere, ikke populister fra ytterfløyene. Etter det stormfulle 2016 har den høyrepopulistiske vind løyet. Samtidig har det politiske sentrum har gjenvunnet balansen. Påstandene om det liberale Europas snarlige undergang viste seg å være betydelig overdrevet.

Macron (39) er Frankrikes yngste president noensinne og uten annen politisk erfaring enn to år som økonomiminister i 2014. Angela Merkel (62) har styrt Europas sterkeste nasjon siden 2005. Frankrike valgte et oppbrudd med etablerte partier, mens Tyskland ser ut til å velge stabilitet og gi fornyet tillit til den ultimate insider Angela Merkel. Hun har all den rutine og erfaring som Macron mangler. Hun er konservativ, han bryter den tradisjonelle høyre-venstre aksen.

Mye felles

Alt de har felles er likevel mye viktigere. De tilhører det politiske sentrum. De forsvarer det liberale demokratiet, et sterkt EU og den atlantiske sikkerhetsalliansen. De ser ikke internasjonal frihandel som en trussel, men som en mulighet. Macron og Merkel appellerer til velgernes håp, ikke til deres frykt. Ingen av dem lover enkle løsninger på Europas store utfordringer, bare hardt arbeid.

Ingen undervurderer Macrons utfordringer, aller minst ham selv. Oppgaven som venter oss er enorm, sa han på valgnatten. Han erkjente at det er tvil, sinne og utrygghet i den franske befolkningen.

Tyskerne kjenner Angela Merkel som en pragmatisk problemløser. Hun tjener på at det går bra i tysk økonomi og at arbeidsledigheten er lavere enn på lenge. I fjor høst var det langt fra sikkert at Merkel ville stille til gjenvalg. Flyktningkrisen hadde svekket henne. Det oppsto intern strid om hennes lederskap. Samtidig økte oppslutningen om alle som er i opposisjon til den kristeligdemokratiske og sosialdemokratiske koalisjonsregjeringen. Ikke minst mobiliserte de innvandringskritiske høyrepopulistene i Alternativ for Tyskland (AfD).

Velgerne tilbake

24. september er det parlamentsvalg i Tyskland. De kristeligdemokratiske partiene (CDU/CSU) står igjen samlet bak Merkel og nå som valget nærmer seg finner velgerne tilbake. Samtidig har oppslutningen om AfD på grunn av indre strid og at innvandring ikke lenger dominerer det politiske ordskiftet.

Sosialdemokratene (SPD) har tapt tre delstatsvalg på rad. Mest av alt smertet søndagens nederlag i Nordrhein-Westfalen, kjent som en sosialdemokratisk bastion. CDU oppnådde 33 prosent, mens SPD fikk 31 prosent av stemmene, deres dårligste resultat noensinne. Alternativ for Tyskland fikk litt over syv prosent oppslutning.

Slo tilbake: Merkel vant i viktig delstat

Stjerneskudd

Begeistringen for SPDs kanslerkandidat Martin Schulz har sluknet og frustrasjonen brer seg i sosialdemokratiske rekker. I nederlagets time forsøker Schulz å oppildne partifellene ved å vise til Emmanuel Macrons eksempel. Macron lå også etter i meningsmålingene fem måneder før presidentvalget.

Men mens Macron var en stigende stjerne, minner Schulz mest om et stjerneskudd. Sosialdemokratene opplevde i vinter en kortvarig 10 prosent opptur i meningsmålingene etter at Schulz ble deres kanslerkandidat. Nå faller SPD i målingene. CDU/CSU er igjen klart størst.

Både Merkel og Macron mener Europas utfordringer med høy innvandring, svak økonomisk vekst og en vedvarende terrortrussel best løses i et enda mer forpliktende internasjonalt samarbeid. De vil styrke EU på områder som forsvar, indre sikkerhet og økonomi.

Dragkampen i EU står mellom land i vest som ønsker en sterkere integrering og mange av de nye medlemmene i øst som stritter i mot. Macron kaster seg inn på laget som trekker mot mer en sterkere union. Det er når Tyskland og Frankrike står sammen EU kommer videre.