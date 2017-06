Macron øyner et valgskred

Kommentar Seirene følger Emmanuel Macron og hans nystiftede parti. Søndag ser han ut til å vinne kontroll over parlamentet i et valgskred.

De tre største meningsmålingsinstituttene i Frankrike gir Macrons parti, La République en Marche!, fra 350 til 400 plasser i en nasjonalforsamling med totalt 577 seter. Det er sensasjonelt gode målinger for en politisk bevegelse som bare er vel ett år gammel.

Uten partibok

På forunderlig vis har Frankrikes yngste president (39) truffet tidsånden. Ikke ved å appellere til det mange tror er tidens tone, populisme eller nasjonalisme, men ved offensivt å forsvare liberale verdier og alt som gjør etterkrigs-Europa til det mest vellykkede eksempel på internasjonalt samarbeid.

Men det er noe mer: Macron ankom den politiske scene, uplettet og uten partibok, i en valgkamp preget av personlige skandaler og gamle partiers tapte ære. Tiden var kommet for en politisk nykommer. I misnøyen over det etablerte klarer Macron å opprette et sterkt politisk sentrum, ved å appellere både til høyre og venstre. Det er høyst uvanlig i Frankrike.

Under presidentvalget møtte jeg rådville velgere. Tradisjonen tro stemte man enten på venstresiden, altså Sosialistpartiet, eller på høyresidens Republikanere. Nå måtte de velge mellom Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Hun kommer fra ytre høyre. Han visker ut tradisjonelle skillelinjer.

Bruker mediene

Det finnes også en tredje faktor for å forklare det politiske fenomenet Macron. Han er en usedvanlig effektiv kommunikator for vår tid. Hans svar i sosiale medier til president Donald «la oss gjøre Amerika stort igjen» Trump, og hans avvisning av klimaavtalen fra Paris, ble sett og delt verden over. Hans budskap på Twitter, «La oss gjøre planeten storartet igjen», satte fransk rekord i delinger.

Macrons mediestrategi er stramt regissert. Han er en mester til å bruke mediene, både de nye og de tradisjonelle, for å fremheve seg selv og partiets program. I dramaturgien overlater han ingenting til tilfeldighetene. Som da han marsjerte alene inn på plassen foran Louvre til tonene fra Europahymnen, eller da han mottok president Vladimir Putin i den store salen i Versailles, som for å understreke fransk grandeur.

Ingen vanlig mann

Francois Hollande sa at han som president ville være en ganske vanlig mann. Men franskmenn flest ønsker ikke en vanlig fyr i Elysèe-palasset. De forventer en president som utstråler makt og ære.

I de første ukene som president har han konfrontert Donald Trump, tatt Vladimir Putin og russisk propaganda i skole samtidig som han har innledet et nært samarbeid med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Til å være en nykommer har han opptrådt med den største selvtillit på toppmøter i NATO og under G7.

For liberale i alle land er Macron blitt et motstykke til Trump. Det langvarige håndtrykket mellom de to i Brussel, var så knusende at knokene ble hvite før Trump fikk ristet seg løs. Det var ingen uskyldig gest.

– Det var et sannhetens øyeblikk. Vi gir ikke innrømmelser, selv ikke symbolske, sa Macron senere til Journal du Dimanche.

Da Macron ankom på en rød løper for å møte de andre lederne valgte han å overse Trumps utstrakte hånd og hilste først på Merkel og andre ledere. Det er effektivt politisk teater. Macron så vel som Merkel bruker Trumps lave anseelse i Europa til å vinne stemmer.

Macron bryter konvensjoner, som når han snakker engelsk i utlandet. For Marine Le Pen er det nærmest som forræderi å regne og president Jacques Chirac forlot et EU-møte i protest da en fransk forretningsmann snakket engelsk. Macron snakker til et internasjonalt publikum og en ny generasjon franskmenn. Han snakker et utmerket engelsk og høres slett ikke ut som inspektør Clouseau.

To omganger

Det franske parlamentsvalget avvikles over to valgomganger. Det betyr taktisk stemmegivning i andre runde, noe som ikke gagner Le Pens Nasjonal Front. Det forventes at hun bare vil vinne fem til 15 seter, mens Republikanerne får 110 til 130 plasser. Dagens dominerende Sosialistparti kan bli redusert til en minigruppe på femten representanter.

Macron revolusjonerer fransk partipolitikk. Får han opp mot 400 plasser er det et av de største parlamentsflertall noen president har hatt siden 2. verdenskrig. Det skyldes ikke Macron alene, men den dype mistilliten til etablerte partier.

Fortsatt opplever Macron hvetebrødsdager. Han vil snart møte en mer krevende politisk hverdag.

Hvis parlamentsvalget gir det forventede utfall har velgerne gitt Macron et sterkt mandat til å gjennomføre økonomiske reformer. Hvis han ikke lykkes er det ingen andre å legge skylden på.