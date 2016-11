Le Pens unge rival

Kommentar Han har aldri stilt til valg. Han tilhører ikke noe parti. Nå vil Emmanuel Macron (38) bli Frankrikes neste president.

Hvorfor bry seg om Macron? Uten politiske forbundsfeller og en sterk organisasjon i ryggen skal han være sjanseløs i et presidentvalg. I hvert fall i følge tradisjonell politisk teori.

Men dette er uvanlig tider i vestlige demokratier og konvensjoner står for fall. Kanskje er det nettopp en uortodoks og uavhengig kandidat franske velgere ser etter. Macron er ingen politiker i tradisjonell forstand, men han scorer høyere i meningsmålinger enn noen annen kandidat på venstresiden.

LES OGSÅ:Her kan de neste valgsjokkene komme

Britiske velgere trosset både regjering og opposisjon da de sa nei til EU. Politisk erfaring og innside-kunnskap om Washington var ingen fordel for Hillary Clinton, bare en ulempe. Det politiske etablissement står ikke høyere i kurs i Frankrike enn i Storbritannia og USA, om mulig lavere. Velgernes tillit til president Francois Hollande har sunket til et historisk lavt nivå. I stedet vokser oppslutningen om høyrenasjonalisten Marine Le Pen (48) og hennes Nasjonal Front.

Etter Trumps seier i USA tør ingen si at Le Pen ikke kan bli Frankrikes neste president. Det eneste som er rimelig sikkert er at hun vil bli en av de to kandidatene med høyest oppslutning etter første valgrunde i presidentvalget neste år.

Macron ønsker å bli hennes rival, som et tydelig liberalt sentrum- venstre alternativ til det ytterliggående høyre. Han erklærte sitt kandidatur i går og må konkurrere mot langt mer erfarne og eldre politikere. På den moderate høyresiden står det i første rekke mellom tidligere statsminister Alain Juppé (71), tidligere president Nicolas Sarkozy (61) og tidligere statsminister Francois Fillon (62) om å bli Republikanernes kandidat. President Hollande (62) ser ikke ut til å ha gitt opp å bli gjenvalgt. Alle fire har bred politisk erfaring, men også tung bagasje.

Macron var økonomisk rådgiver for Hollande før han ble utnevnt finansminister. Han meldte seg aldri inn i partiet og gikk tidligere i år ut av regjeringen for å etablere sin egen politiske bevegelse, «En Marche». På fire måneder fikk han 60 000 medlemmer. De er blitt bedt om å gå fra dør til dør i Frankrike for å samle forslag til et politisk program. Macron sier han har sett hulheten i det politiske system fra innsiden. Han vil bort fra «klan-basert politikk».

Det skal ikke være mulig. Men hvem tør lenger utelukke en outsider.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Nå må alle bli gallere