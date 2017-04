Fransk thriller på målstreken

Kommentar Før var det to. Nå er det fire. Det går mot fotofinish i Frankrikes presidentvalg.

Søndag er kvalifiseringen til den store finalen 7. mai. Tre menn og en kvinne kjemper om de to plassene i siste valgomgang. De fire representerer hele det politiske spektrum, fra ytre høyre, via sentrum og til det ytre venstre.

I denne misnøyens vår sier nær halvparten av velgerne at de støtter kandidater fra ytterfløyene. De har mistet tilliten til høyre- og venstrepartiene som siden Charles de Gaulles dager har dominert fransk politikk.

Macron leder

Resultatet kan likevel bli en seier for det politiske sentrum. Den sterke polariseringen åpner et stort rom for Emmanuel Macron, en tidligere finansmann som aldri tidligere har stilt til politisk valg.

Macron har en ørliten ledelse på oppløpet til høyrenasjonalisten Marine Le Pen, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålinger den siste uken. Le Pen følges tett av den konservative François Fillon og den venstreradikale Jean-Luc Mélenchon. Det så lenge ut til at finaleplassene var reservert for Macron og Le Pen. Nå er ingenting sikkert lenger. Bare noen få prosent skiller de fire.

LES OGSÅ: Mot dødt løp

Et mulig utfall av første valgomgang er særlig skremmende, sett fra EU-hovedkvarteret i Brussel og finansmarkedet i Paris. Hvis Le Pen møter Mélenchon i andre valgomgang vil en motstander av EU og frihandel bli landets president.

Vant valgkampen

Mélenchon er utvilsomt valgkampens vinner. De siste ukene har han nesten fordoblet sin oppslutning, ifølge meningsmålingene. Han gjorde det skarpt i TV-debattene og vekker oppsikt med flammende appeller på sin valgkampturné. Han er en tidligere senator fra venstrefløyen i Sosialistpartiet, som senere brøt ut, stiftet et nytt venstreradikalt parti og nå bevegelsen «det opprørske Frankrike».

Han har fullstendig tatt luven fra Sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon. François Mitterrand og François Hollandes tidligere så sterke parti vil søndag lide et ydmykende nederlag. De venstreradikale foretrekker Mélenchon, mens de moderate i partiet går over til Macron.

Selv om Macron (39) ikke tidligere har stilt til valg, har han solid politisk erfaring som Hollandes tidligere nære rådgiver og finansminister. Han er en sterk EU-tilhenger med store planer for å modernisere fransk nærings- og arbeidsliv. Mélenchon (65) lover en massiv økning av offentlige budsjetter, tollmurer for å beskytte fransk industri og 100 prosent toppskatt for de rikeste. Et av hans forbilder er Venezuelas tidligere president Hugo Chávez.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Frankrikes valg avgjør Europas skjebne

Innhentet av skandale

Med en splittet venstreside skulle veien ligge åpen for Republikanerne, det konservative partiet som representerer arven etter tidligere president Charles de Gaulle. Partiets kandidat François Fillon ble sterkt svekket av en økonomisk skandale, men har i siste fase av valgkampen klart å innhente noe av det tapte. Han kan fortsatt nå finalerunden.

LES OGSÅ: Bor i slott, vil bli president

Det har lenge vært ventet at Marine Le Pen ville vinne første valgomgang og i alle fall være sikret en plass i finalen. Nå er heller ikke det sikkert. Rivalene nærmer seg og nå vender Le Pen tilbake til partiets hjertesaker, skriver Le Monde. Det er innvandringsmotstand og borgernes sikkerhet.

Den uro mange opplever har en forklaring. Terror har rammet Frankrike brutalt de siste årene. Pågripelsen av to menn tirsdag, som ble siktet for å ha planlagt et terrorangrep, er en dyster påminnelse.

Marine Le Pen har lenge forsøkt å gjøre Nasjonal Front (FN) til et akseptabelt valg for større velgergrupper. At partiet ble forbundet med antisemittisme og rasisme har stått i veien for hennes politiske ambisjoner.

Hjertesak

Det som ikke har forandret seg er innvandringsmotstanden. Det er partiets signatursak. Le Pen sier hun vil forsvare fransk identitet og kultur mot det hun kaller en massiv invasjon fra muslimske nordafrikanske land.

LES OGSÅ: Lover et Frankrike som skinner

Le Pens politiske grunnfjell er blitt stort og massivt, men hun representerer langt fra noe flertall. Blant dem som ikke stemmer på Nasjonal Front sier tre av fire at partiet utgjør en fare for demokratiet. Fire av fem mener partiet er rasistisk, ifølge en måling for avisen Le Journal du Dimanche. Hvis målet er å gjøre partiet stuerent har ikke Le Pen lykkes. Hun kan vinne på fremmedfrykt i første runde, men det svekker samtidig hennes muligheter i finalen.

Det interessante med denne målingen er hvilket dystert inntrykk Nasjonal Fronts velgere har av rikets tilstand. Hele 86 prosent av FN-velgerne sier at de ikke lenger føler seg hjemme i Frankrike. Le Pen spiller på fremmedgjøring og utrygghet. Det minner om Donald Trumps svartmaling av tilstanden i USA før høstens presidentvalg. Som Trump lover Le Pen å gjenreise fordums storhet.

Budskapet brakte Trump til Det hvite hus. Le Pens mål er like klart: Elyséepalasset i Paris.