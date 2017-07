Frankrikes innflytelse

Leder President Emmanuel Macrons mål er å gjenskape «rayonnement français», den franske innflytelse, i verden. Det demonstrerer han på nasjonaldagen.

I dag feirer franskmenn Bastille-dagen. Siden 1880 har 14. juli vært Frankrikes nasjonaldag, til minne om stormingen av Bastillen i Paris i 1789 og som et symbol for den franske revolusjon. Macron har besøk av USAs president Donald Trump og de skal også markere at det er 100 år siden USA intervenerte i 1. verdenskrig.

Det kan synes underlig at Macron inviterer Trump på Bastille-dagen, med tanke på alt som politisk skiller de to. Det var åpenlyst at Trump støttet den høyrepopulistiske Marine Le Pen i presidentvalgkampen. I februar sa Trump: Paris er ikke lenger Paris. Han refererte til at Frankrike var blitt rammet av flere terrorangrep. 14. juli er også årsdagens for det grufulle terrorangrepet i Nice.

Da Trump trakk USA ut av klimaavtalen fra Paris var Macron hans ledende kritiker. I Frankrike sier bare 14 prosent at de har tillit til president Trump i utenrikspolitikken, mens 84 prosent hadde tillit til Barack Obama, ifølge Pew Research Centers spørreundersøkelse. Når det gjelder klima, innvandring, handel og internasjonalt samarbeid er Trump og Macron motpoler. Men Macron er også en realist og en pragmatiker. Han er villig til å legge ideologiske stridstema til side i et forsøk på å bli USAs ledende europeiske partner.

USAs tradisjonelt viktigste allierte, Storbritannia, er mest oppfatt av å ta farvel med EU. Forholdet mellom Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Trump er dårlig. Det gir Macron en gyllen mulighet til å være brobygger. Frankrike og USA står sammen i kampen mot internasjonal terrorisme og har mange felles interesser i Midtøsten og Afrika.

I dag skal amerikanske styrker marsjere sammen franske soldater i den årlige militærparaden, som et uttrykk for gamle transatlantiske bånd og for felles verdier. Alle forsto hva disse verdier var i de to verdenskrigene. Verdiene er ikke blitt avleggs.

Til tross for politisk uenighet forstår Macron at USA er en uunnværlig alliert, uavhengig av hvem som sitter i Det ovale kontor. Macron vil engasjere Trump, ikke isolere ham. Og slik vil han gjenopprette fransk innflytelse.