Frankrike på tomgang

Kommentar Macron-effekten virket umiddelbart på europeiske børser. Det blir mer krevende for Emmanuel Macron å vinne folkets støtte for nødvendige økonomiske reformer.

Statsbudsjettet gjøres opp med store underskudd, og slik har det vært siden 1974. Arbeidsledigheten er ti prosent. En av fire unge står uten arbeid. Den økonomiske veksten når så vidt over en prosent.

Anarki



De to presidentkandidatene har vidt forskjellige planer for hvordan de skal få fart på eurolandenes nest største økonomi.

Marine Le Pen tar et oppgjør med «anarkistisk globalisering» og vil innføre noe hun kaller «intelligent proteksjonisme». Men hvor smart er det av en stor eksportnasjon å stenge grensene?

Macrons valgseier i første runde av presidentvalget var den gode nyheten europeiske finansmarkeder ventet på. Børsoppgangen uttrykker investorenes forventning om at den tidligere finansmannen også vinner finalen mot Marine Le Pen søndag.

Macron en sterk tilhenger av internasjonal frihandel, globalisering og EU. Le Pen vil kvitte seg med euro, melde seg ut av Schengen og avholde folkeavstemning om EU.

Hans økonomiske oppskrift faller i smak hos urbane og velutdannede som ønsker fornyelse og modernisering. Den smaker beskt for mange på landsbygda og i det gamle rustbelte av industriområder. Det avhenger av om globalisering og frihandel oppfattes som et gode og en mulighet, eller som årsak til økonomisk elendighet. Marine Le Pen appellerer til den siste kategorien.

Gjeldsbyrde

Den offentlige sektor er større i Frankrike enn i noe annet euroland, om enn mindre enn i Skandinavia. Budsjettunderskuddet er høyere i Frankrike enn i Italia, og den franske arbeidsledigheten er dobbelt så høy som den tyske. Men Marine Le Pen fra Nasjonal Front vil ikke høre snakk om reduserte offentlige ytelser og bryr seg lite om Frankrikes økende gjeldsbyrde. Hun vil gjennomføre kostbare offentlige reformer, som å redusere pensjonsalderen fra 62 til 60 år.

De siste 40 årene har to millioner industriarbeidsplasser gått tapt i Frankrike. En gjen-industrialisering av Frankrike er derfor et populært slagord. Le Pen vil beskytte fransk industri mot utenlandsk konkurranse ved hjelp av tollmurer. Macron vil stimulere til vekst gjennom innovasjon og satsing på høyteknologi.

Macron vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt enn i dag og redusere skatten på arbeid. Det skal bli lettere både å ansette og å si opp folk. Le Pen vil beskytte franske arbeidstagere ved å innføre en særskatt for dem som ansetter utlendinger. Macron vil kutte 120 000 offentlige stillinger. Le Pen har ingen slike planer.

Sjenerøs ordning



En av årsakene til Marine Le Pens fremgang er hennes forsvar for sjenerøse offentlige velferdsordninger. Hun har for lengst forlatt ytre høyres økonomiske liberalisme. Nasjonal Front kombinerer i dag innvandringsmotstand, nasjonalisme og vern om velferdsordninger. Slik forsøker de å vinne tilhengere blant dem som ser fri bevegelse av arbeidskraft som en trussel.

Hennes budskap ligner Donald Trumps i valgkampen. Nå er det Frankrike først. Nesten hele sitt voksne liv har hun vært politiker, men utnevner seg likevel til folkets forkjemper mot forhatte politiske eliter.

Massiv protest

Å reformere fransk økonomi er ytterst krevende. Alle franske presidenter opplever massedemonstrasjoner når de forsøker å handle. Nicolas Sarkozy ble konfrontert med det da han i 2010 ville heve pensjonsalderen. I fjor var det massive protester mot François Hollandes reformer av arbeidslivet.

Hollande gikk til valg på å øke skattene for de rike og bruke offentlige midler for å stimulere til økonomisk vekst. Da det ikke virket snudde han på hælen og forsøkte i stedet å myke opp Frankrikes rigide arbeidslover for å få flere i arbeid. Det endte med at han selv gjorde seg arbeidsledig. En sjanseløs Hollande stilte ikke til gjenvalg. Sarkozy tapte i forsøket.

Hendelsene i Amiens onsdag illustrerer hvordan Macron og Le Pen kjemper om de samme velgerne, med to helt forskjellige fortellinger.

Arbeidere ved en fabrikk i Macrons hjemby streiker mot selskapets planer om å flytte virksomheten til Polen. Macron satt i møte med fagforeningsledere, da Le Pen uanmeldt dukket opp blant de streikende arbeiderne. Foran kameraene anklaget hun Macron for å være blant «oligarkene» og vise forakt for de streikende. Selv sto hun på arbeidernes side.

Macron ilte til fabrikken og tok seg god tid til å snakke med de streikende. Stemningen var ikke god. Mange støttet Le Pen.

Macron sa at Le Pen bare kom «for å ta selfies i 15 minutter»: – Hvis hun blir valgt vil fabrikken stenge. Stenger vi grensene vil tusener på tusener av jobber gå tapt.

Spørsmålet er hvilken historie velgerne foretrekker. Svaret kommer søndag.