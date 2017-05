For tidlig for Macron å feire

Kommentar NICE (VG) Fransk ytre venstre evner ikke å se forskjell på en liberal sentrumskandidat og høyrepopulist. Det kan bidra til at Marine Le Pen vinner søndag, mot alle odds.

I så fall vil venstreradikale våkne opp til en skikkelig blåmandag.

Venstresosialisten Jean-Luc Mélenchon fikk nesten en av fem stemmer i første valgrunde. 60 prosent av hans velgere sier de enten vil stemme blankt eller la være å stemme i finalerunden. «Uten meg 7. mai» heter kampanjen i sosiale medier som oppfordrer folk til å avstå fra å stemme. De venstreradikale snakker om valget mellom pest og kolera. Dette er like upassende som det var før det amerikanske presidentvalget.

Det er bare Le Pen som tjener på at de avstår fra å stemme på søndag. Emmanuel Macrons knepne seier i første valgrunde er en fantastisk triumf for en ung kandidat som startet sin politiske bevegelse for bare ett år siden. Det liberale Europa jublet. Macron holdt fest på en Paris-restaurant som om han allerede hadde vunnet. Men det finnes malurt i begeret.

Macron fikk færre stemmer i første valgrunde enn noen tidligere annen vinner siden 2002. Le Pen fikk 7,7 millioner stemmer, 1,3 millioner flere enn i 2012. Da hennes far, Jean-Marie Le Pen, nådde andre valgrunde i 2002 stemte over åtte av ti franskmenn for konkurrenten, Jacques Chirac. Da var det ingen valgboikott. Folket samlet seg i en bred, republikansk allianse mot trusselen fra et nasjonalistisk ytre høyre.

Det vil ikke skje i samme grad på søndag. Det tidligere så solide forsvarsverket mot Nasjonal front slår dype sprekker. Kommunister og venstresosialister bryter ut. En del dypt konservative republikanere vil stemme på Le Pen. Hun dyrker misnøyen som finnes i avindustrialiserte landsdeler og utnytter den latente frykten for terror. Misnøyen og frykten er mye sterkere i dag enn for bare fem år siden. Le Pens tilhengere mobiliserer og valgdeltakelsen vil bli høy i hennes kjerneområder.

Macrons ledelse krymper, selv om den fortsatt er betydelig, ifølge meningsmålingene. Men han trenger en høy valgdeltakelse.

Det er søndag det gjelder. Skråsikre politiske eksperter og gode meningsmålinger er da historie. Hillary Clinton sa denne uken at hun ville blitt president om valgdagen var 27. oktober, før hendelser i siste fase ødela alt for henne.

Det farligste for Emmanuel Macron er å ta seieren for gitt. Han må overbevise lunkne velgere om at mye står på spill.

