Falske nyheter på fransk

Kommentar PARIS (VG) Sent fredag kveld ble Emmanuel Macrons valgkampanje utsatt for de det kaller et massivt hackerangrep.

En anonym bruker la ut et stort antall dokumenter på Internett. Ifølge Macrons organisasjon er falske dokumenter blandet med ekte som omhandler vanlige valgkampaktiviteter, åpenbart for å forvirre velgerne og påvirke søndagens valgutfall.

Macrons stab har ikke anklaget noen politiske aktører for å stå bak hackerangrepet. Den franske valgkommisjonen advarer om at det kan være straffbart å publisere lekket informasjon.

Det er ikke første gang Macrons kampanje rammes av datainnbrudd. I presidentvalgkampen skal Macron gjentatte ganger ha blitt utsatt for internettangrep mot databaser.

Macrons organisasjon har tidligere også hevdet at russiske medier har spredd falske nyheter om Macron.

Mot slutten av en bitter og brutal TV-debatt sist onsdag antydet Marine Le Pen at Emmanuel Macron kan ha en hemmelig konto i et skatteparadis. Hadde det vært riktig ville det passet utmerket inn i hennes fortelling om Macron som en kald og rik forretningsmann, uten forståelse for hvordan folk flest lever.

Problemet er at påstanden, ifølge Macron, er fullstendig feil. Macron sier han aldri har hatt noen slik konto og han ba umiddelbart fransk påtalemyndighet granske det han kaller falske nyheter, fremsatt for å påvirke valgutfallet.

Den ubekreftede påstanden om Macron ble denne gang først fremsatt anonymt på et internettforum, bare to timer før debatten. Deretter spredde ryktet seg hurtig på Twitter.

Ingen valgkamp i vår tid uten falske nyheter, gjerne med rettslig etterspill. I en sterkt polarisert tid vil noen bare høre nyheter som passer inn i deres virkelighetsoppfatning. Offentlig debatt blir skadelidende hvis det ikke er så nøye om det som fremsettes er sant eller usant. Uten et opplyst ordskifte er demokratiet i problemer.

LES OGSÅ: Le Pen på krigsstien

Dagen derpå sa Le Pen at hun ikke hadde noe bevis for at Macron har en hemmelig konto. Hun ville bare ikke at dette skulle komme frem når for sent, altså etter valget. I mellomtiden syntes hun åpenbart det er greit å spre rykter.

Macron mener Le Pen har allierte i en «internetthær» som mobiliserer for å spre falsk informasjon. Han sier til fransk Inter radio at dette i noen tilfeller er knyttet til russiske interesser.

LES OGSÅ: Tilspisset valgkampinnspurt

Russlands president Vladimir Putin har flere ganger hevdet at Russland ikke blander seg inn i andre lands valg. Men det er liten tvil om at Putin gjerne ser at Le Pen blir Frankrikes neste president. Hun vil oppheve vestlige straffereaksjoner, som ble innført etter Russlands annektering av Krim. Hun kaller Putin en patriot og hun var på besøk hos ham i mars. Hennes parti, Nasjonal Front, har lånt 9,4 millioner euro i en tsjekkisk-russisk bank med base i Moskva. Putin og europeiske høyrepopulister har felles interesse i å svekke samholdet i EU og NATO.

På kort sikt ser denne nasjonalistiske allianse ut til å mislykkes. Alt tyder på at Emmanuel Macron vil vinne på søndag med solid margin.

LES OGSÅ: Presidentduellen i Frankrike, dette skiller dem

Men kanskje er Marine Le Pens mål å vinne i 2022. Valgkampen har styrket Nasjonal Front og gjort Le Pen til den fremste opposisjonsleder. Langt flere velgere enn tidligere synes Nasjonal Front er et akseptabelt. Hun kan bruke de neste årene til å mobilisere alt som finnes av misnøye i det franske samfunn.