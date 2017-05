Et veivalg for Europa

Leder En seier for Emmanuel Macron i dagens franske presidentvalg vil fornye og forsterke det politiske sentrum i Europa.

Macron ønsker et bedre europeisk fellesskap enn i dag. Han vil styrke EU gjennom et nært samarbeid med Tyskland. Han forsvarer Frankrikes plass i NATO. Med Macron som president vil Frankrike spille en aktiv rolle internasjonalt, i et nært samarbeid med allierte.

Hans utfordrer, Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Front på ytterste høyre fløy i fransk politikk, er sterkt kritisk til både NATO, EU, euro og Schengen-avtalen. Hun vil oppheve de vestlige sanksjonene mot Russland.

Dette gir franske velgere et tydelig valg. Konsekvensene av valget blir store for Europa. Vi mener det vil være en ulykke hvis det politiske og økonomiske samarbeidet mellom demokratiske land svekkes. Utfordringene i vår tid krever mer forpliktende samarbeid, ikke mindre. Da er Macron det åpenbare valg.

Tidligere president Barack Obama støtter i en video Emmanuel Macron. Han sier Macron appellerer til menneskers håp, ikke deres frykt. Optimisme og fremtidshåp har preget Macrons valgkamp. Le Pen har spilt på uro og nostalgi. Macron ønsker et liberalt og åpent Frankrike. Le Pen vil lukke Frankrike inne. Dette er ikke veien å gå.

Hvis Macron vinner må han ta på alvor den uro mange franskmenn opplever og som har gitt økende oppslutning for både høyre- og venstrepopulistiske kandidater. Velgere har forkastet de tradisjonelle partiene på grunn av manglende tillit til at de kan løse deres problemer. Mange opplever harde økonomiske tider og dyp usikkerhet. Det blir en stor oppgave for landets neste president å bygge bro over de store motsetningene som i dag splitter Frankrike.

Den første oppgaven for Macron, hvis han vinner slik alle meningsmålinger sier han vil gjøre, er å rette oppmerksomheten mot parlamentsvalget neste måned. Macrons bevegelse, En Marche, er bare et år gammel, men har på kort tid fått 250 000 medlemmer. Bevegelsen har allerede mer enn dobbelt så mange medlemmer som Sosialistpartiet. Parlamentsvalget blir avgjørende. Skal Macron lykkes i å få gjennomslag for sin politikk trenger han parlamentarisk støtte.

Fremveksten av høyrepopulistiske bevegelser i Europa har fått stor oppmerksomhet i senere tid. De lykkes ikke i valg, verken i Østerrike eller Nederland. Hvis Macron vinner i Frankrike er det en stor og velkommen seier for det liberale sentrum i europeisk politikk.

