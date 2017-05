Et forsvar mot populisme er å stå opp for demokratiske verdier

Debatt Hva kan gjøres for å bygge videre på Emmanuel Macrons seier i Frankrike og skjerpe kampen mot den farlige formen for populisme?

KENNETH ROTH, adm. direktør i Human Rights Watch.

Emmanuel Macrons seier over Marine Le Pen gjør at alle som var bekymret for en økning i den anti-liberale populismen, kan trekke et lettelsens sukk. Han vant med høyere sifre enn det meningsmålingene forutsa, og seieren representerer et bestemt «nei» fra franske velgere til Marine Le Pens politikk med hat og intoleranse, rettet mot muslimer og mot innvandring.

Kenneth Roth, adm. direktør i Human Rights Watch. Foto: Martial Trezzini , AP

Skjønt en enkelt triumf for demokratisk liberalisme gir neppe grunn til et øyeblikks selvtilfredshet. Le Pens parti kan fortsatt gjøre det bra i de franske parlamentsvalgene i juni.

Ignorerer menneskerettigheter

Populister sitter med makten i Ungarn og Polen, og EU har vært treg med å reagere mot at disse landene har bygget ned mekanismene som kontrollerer den utøvende makt, og at de åpenlyst ignorerer unionens verdier, toleranse og åpenhet.

I mellomtiden har Storbritannias statsminister Theresa May gjort det klart at hennes regjering har som mål ikke bare å gjennomføre Brexit, men også å begrense bruken av standarder for menneskerettigheter, enten ved å oppheve landets lov om menneskerettigheter eller trekke seg tilbake fra den europeiske konvensjon om menneskerettigheter.

Utenfor EUs grenser sitter populister i en eller annen form med makten i Tyrkia, Russland, Egypt, India, Filippinene og, naturligvis, USA. Hver enkelt leder, som taler i «folkets» navn, har vist vilje til å tråkke på rettighetene til svakerestilte minoritetsgrupper, og ofte, til og med til ledende, etablerte kritikere.

Hva kan nå gjøres for å bygge videre på Macrons seier og skjerpe kampen mot denne farlige formen for populisme?

Må ta tak i arbeidsledigheten

Det er nyttig å starte med å se på bekymringene blant vanlig folk, som blir utnyttet av populistene. Disse politikerne er mestere i å tilby enkle løsninger på kompliserte problemer, særlig ved å gjøre de mest sårbare til syndebukker. Men det bør ikke avlede vår oppmerksomhet fra de svært reelle klagemålene som ligger til grunn for populistenes oppsving.

Den globaliserte økonomien og teknologiske endringer har fått mange mennesker til å føle seg akterutseilt, idet svært mange har opplevd å miste jobben eller har måttet gå ned i lønn. Det er åpenbart at ledere som har godtatt det økonomiske synet at frihandel vil la økonomien vokse til alles fordel, ikke har fulgt godt nok med på hvordan slike økonomiske fordeler skal fordeles, og hvordan oppsagte arbeidere vil bli berørt.

Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg. Det kan skje ved å revurdere en skattepolitikk som på urettferdig vis favoriserer de rike.

Innvandring

Et forsvar mot populisme krever dessuten at man tar fatt i temaene innvandring og integrering. Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten: flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker. Men europeiske stater har generelt gjort en dårlig jobb med å integrere innvandrergrupper, slik områdene med håpløshet i de franske forstedene er et tydelig eksempel på.

Forsvar mot populisme krever at det rettes mer oppmerksomhet mot forhold som hindrer integrering, blant dem diskriminering i boligsaker, utdanning, sysselsetting og politikontroll. Det forutsetter også en mer oppriktig diskusjon om hva som er den rette balansen mellom innvandring og integrering. En regjering som ikke tar skritt for å tilrettelegge for integrering, skaper et sikkert grunnlag for økt motstand i befolkningen mot ytterligere innvandring.

Demokratiske verdier

Kanskje viktigst av alt er det at et forsvar mot populisme krever at man står opp for demokratiske verdier. Altfor ofte har etablerte politikere svart på en populistisk trussel med tomme gester. Det gjorde for eksempel Nederlands statsminister Mark Rutte i mars med sin knappe seier over populisten Geert Wilders. Denne «mimingen» tar sikte på å avlede velgere som er tiltrukket av det populistiske budskapet, men resultatet blir at de i stedet legitimerer innholdet, slik at selv om populistene ikke vinner valget, får deres tanker og politikk øket drivkraft.

Macron står utvilsomt overfor utfordringer når han skal forsøke å leve opp til sitt løfte om å «gjøre alt jeg kan, slik at franskmenn ikke lenger har noen grunn til å stemme på de ekstreme». Men foreløpig er hans seier oppmuntrende, fordi den var basert på hans helhjertede forsvar for demokratiske prinsipper. Han sluttet seg dermed til ledere som Tysklands Angela Merkel og Canadas Justin Trudeau, og bekjente seg til kjerneverdiene i menneskerettighetene som populistene avviser.

Vi behøver mer av dette. Populistene har vist at vestlige ledere (og menneskerettsgrupper) har tatt feil da de antok at befolkningen uten videre deler menneskerettighetenes verdier, at folk alltid forstår hvor viktig det er å behandle andre slik de ønsker å bli behandlet selv.

Når alt kommer til alt, er ikke forsvaret mot populisme sterkere enn folkets omsorg for verdiene som ligger til grunn for demokratiske samfunn. Vi ser nå at disse verdiene behøver regelmessig vedlikehold.