Den store EU-kampen

Kommentar I Frankrike er ytterste høyre og venstre fløy samstemte i kritikken av EU, euro, NATO og globaliseringen. I store spørsmål utgjør ikke høyre- og venstrepopulistene ideologiske motpoler. De finner hverandre.

For å beseire Marine Le Pen og bli Frankrikes neste president trenger Emmanuel Macron støtte fra mange av de som i første runde stemte på Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre og på Francois Fillon fra Republikanerne. Fillon anbefaler Macron, noe også valgets største taper, Sosialistpartiet, gjør. Mélenchon er taus.

Det er et problem for Macron ettersom nesten en av fem franskmenn stemte for den karismatiske ideologen fra ytre venstre. Hvis mange av Mélenchons tilhengere blir sittende hjemme 7. mai eller strømmer til Marine Le Pens unnsetning, kan valget bli jevnere enn forventet.

Frankrikes plass i Europa står sentralt i valgkampen, fordi Le Pen og Macron gir velgerne tydelige alternativer. Macron vil styrke EU. Le Pen er mot euro og lover folkeavstemming om EU. Le Pen vil ut av Schengen og gjenopprette grensekontrollene. Macron sier han vil være en «president for patriotene, for å møte trusselen fra nasjonalistene». Le Pen sier globaliseringen setter vår sivilisasjon i fare. Tonen er satt for valgkampinnspurten.

Marine Le Pens strategi er åpenbar: Hun hevder å representere folket mot Macron, den nye forgrunnsfiguren mot en forhatt politisk og økonomisk elite. Det andre anklagepunktet mot Macron er at han fra 2008 arbeidet i investeringsbanken Rotschild & Cie. Både høyre- og venstrepopulister anklager ham derfor for å representere den internasjonale storkapitalens interesser. Populistene i eurosonens nest største økonomi anser erfaring fra forretningslivet som suspekt.

Men mens Le Pen har levd et liv i politikken er Macron en nykommer. Hun har sittet i EU-parlamentet siden 2004, vært Nasjonal Fronts nestleder siden 2003 og leder siden 2011. Macron har aldri tidligere stilt til valg, ikke en gang til et kommunestyre. Hans politiske bevegelse En Marche er et år gammel, Nasjonal Front ble etablert i 1972.

Problemet for Le Pen er at franskmenn flest er tilhengere av EU og euro. De har også større tillit til Macron enn Le Pen når det gjelder å få orden på fransk økonomi, ifølge en meningsmåling fra Odoxa.

Frem til 7. mai vil Macron og Le Pen konkurrere om å være budbringere av forandring. Men det er Macrons bevegelse som representerer noe helt nytt, ikke det mer enn 40 år gamle Nasjonal Front.

