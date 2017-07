Vi trenger en ny og selvstendig utenrikspolitikk

Debatt Vi ønsker en utenrikspolitikk hvor fred og avspenning er målet, fremfor å alltid gjøre det USA vil.

AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV.

Jeg tror alle ser at verden er i rask endring. I Europa og USA ser vi høyrepopulister på fremmarsj og forskjellene mellom vanlige folk og de med makt og penger øker. Det har den siste tiden vært flere terroranslag, både i Midtøsten og i Europa.

Krigen i Syria fortsetter, og Tyrkia, som er vår NATO-alliert, beveger seg mot diktatur. Vi ser også at Kina og Asia er i ferd med å utfordre USAs økonomiske dominans. Vi går mot en verden der USA ikke lenger er like dominerende. Og i denne usikre verden er det Donald Trump som styrer landet som skal garantere for vår sikkerhet.

Uklok politikk

Det finnes to måter å møte denne utviklingen på. Vi kan velge å late som om verden ikke endrer seg, fortsette som før og håpe det går over. Være fornøyd med at Donald Trump er vår plan A, B og C. Dette er regjeringens strategi.

Utenriks- og forsvarsministeren har ikke tatt noen selvstendige utenrikspolitiske valg i denne perioden. Regjeringen har skapt uklarhet rundt norsk basepolitikk og utplassert amerikanske soldater på Værnes, til tross for at det skaper økt spenning mot Russland. Regjeringen utreder norsk deltagelse i NATOs rakettskjold, som de fleste eksperter er enige om er lite effektivt og kan drive fram opprustning.

Regjeringen sender norske soldater til den amerikanske koalisjonen i Irak og Syria, selv om Norge hadde vært mer tjent med å styrke vår humanitære innsats og bidra til en politisk løsning. Regjeringen bruker 270 milliarder på jagerfly og bygger et forsvar rettet inn mot å krige i utlandet, heller enn å forsvare Norge. Regjeringen stemmer ned forslag om å stoppe våpeneksport til undertrykkende diktaturer som Saudi-Arabia.

Og Regjeringen velger å stå sammen med USA og atommaktene, heller enn å gå sammen med Sverige og NATO-medlem Nederland i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud. Regjeringen fører en utenrikspolitikk på autopilot, og nekter å ta styringen selv. Det er uklokt og lite framtidsrettet. Regjeringen driver vanetenkning, i en tid med sterkt behov for nytenkning.

Trekk norske styrker ut av Syria!

Alternativet er å si at vi faktisk ønsker at Norge skal ha en egen, progressiv og selvstendig utenrikspolitikk. En utenrikspolitikk hvor fred og avspenning er målet, fremfor å alltid gjøre det USA vil. Det er fornuftig, ansvarlig og i Norges interesse. På kort sikt vil en selvstendig utenrikspolitikk innebære en hel del konkrete tiltak vi kan gjennomføre umiddelbart. Blant annet:

• Å trekke norske styrker ut av den USA-ledede operasjonen i Syria og Irak.

• Å delta i forhandlinger om et atomvåpenforbud som en ny meningsmåling viser at et stort flertall av den norske befolkningen ønsker.

• Å sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem.

• Å si nei til norsk deltagelse i NATOs rakketskjold.

På lengre sikt må vi også se etter alternativer til USA i sikkerhetspolitikken og tenke nytt i vår nasjonale forsvarspolitikk. Langtidsplanen for forsvaret legger opp til et forsvar fokusert mot å tjene NATO, og å krige i utlandet. Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge. Og så må vi utvikle det nordiske forsvarssamarbeidet. Når USAs sikkerhetsgarantier blir mer usikre, burde vi knytte oss nærmere til Norden, som er våre nærmeste allierte, både geografisk og verdimessig.

Det er positivt at regjeringen har varslet en økt satsning på nordisk forsvarssamarbeid, men vi må tørre å være mer ambisiøse. Thorvald Stoltenberg laget en konkret plan for økt nordisk forsvarssamarbeid i 2009. Denne bør følges opp. Det nordiske forsvarssamarbeidet fremheves av sikkerhetseksperter i de nordiske land som en seriøs mulighet. Og samlet sett har Norden faktisk militær slagkraft. De nordiske landene har til sammen et større flyvåpen en Storbritannia, mer tanks enn Frankrike og tre ganger så mye artilleri som noe annet europeisk land.

Regjeringen stikker hodet i sanden

Problemet med dagens regjering er at de nekter å diskutere utenrikspolitikk. Ja, de er redde for å tenke nytt. De er ikke bare mot våre tiltak, men til og med i mot å evaluere om det vi gjør i dag faktisk virker. Da SV fremmet forslag om en evaluering av krigen i Libya, stemte Regjeringen det først ned. Da SV fremmet forslag om å evaluere vår politikk i Israel og Palestina, stemte regjeringen det ned.

Da SV fremmet forslag om at krigsdeltagelse skal debatteres i åpent storting og bli demokratisk forankret, stemte regjeringen det ned. Og da et regjeringsoppnevnt utvalg evaluerte den norske innsatsen i Afghanistan og konkluderte med at det eneste vi hadde oppnådd, etter 15 års krigføring, var å bli en god alliert for USA, fikk det ingen konsekvenser. Regjeringen vil sende soldater til kriger i utlandet som før. Regjeringen tror det beste er å stå helt stille, når verden endrer seg.

I en debatt på NRK for noen uker siden beskyldte forsvarsministeren SV for å ha en virkelighetsfjern utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er sterk kost fra en regjering som vil sørge for sikkerhet ved å gjøre alt som før, i en verden i endring. Det er Regjeringens vanetenkning som er virkelighetsfjern.

De mener i fullt alvor at vi ikke skal se etter alternativer, selv når alle eksperter peker på USAs synkende innflytelse. Vi sier ikke at vi har alle svar på hvordan vi kan skape en verden med fred og avspenning heller enn krig og opprustning. Men vi tør å tenke nytt, mens regjeringen stikker hodet i sanden.