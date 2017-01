Tjener vår sikkerhet

Leder Vi ønsker de amerikanske marinesoldatene på Værnes velkommen. I urolige tider er dette et konkret uttrykk for solidaritet i NATO og Norges nære forhold til vår viktigste allierte.

Denne uken ankom 330 amerikanske soldater Nord-Trøndelag. De skal trene under vinterlige forhold i Norge, før de etter seks måneder erstattes av en ny gruppe.

Vi er tjent med at amerikanske styrker øver og utvikler kompetanse i norske forhold. Det er bred støtte i Stortinget for prøveordningen av en slik rotasjonsbasert trening.

Det er ikke snakk om opprettelsen av en permanent base og opplegget bryter derfor ikke med den norske basepolitikken, som innebærer at Norge i fredstid ikke skal åpne baser for fremmede styrker på egen jord.

Har du lest denne? Stoltenberg ikke bekymret for USAs forhold til NATO

Russland gir inntrykk av å være provosert. De protesterer og advarer mot følgene. I fjor høst sa Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, at de ikke forstår hvordan Norge kan gjøre et slikt vedtak i fredstid.

Det vil ikke tjene Norges interesser, men forsterke krisen i forholdet mellom Russland og vestlige land. I en ny uttalelse fra den russiske ambassaden i Oslo heter det at Norge, som de mener er i verdenstoppen når det gjelder militære utgifter per innbygger, nå planlegger en militær oppbygging i grenseområdene.

VG mener: «Rakettforsvar og russerfrykt»

Den russiske reaksjonen er like forventet som den er grunnløs. At 330 amerikanske marinesoldater øver i Norge utgjør selvsagt ingen trussel for Russland, eller noen opptrapping av spenningsnivået.

Hvis Russland virkelig ønsker å forbedre forholdet til vestlige land står det i deres egen makt. Det er Russland som har forverret forholdet til NATO ved annektering av Krim og aggresjon mot Øst-Ukraina.

I handling og ord har Russland endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Det er dette den vestlige forsvarsalliansen må forholde seg til. Det må innebære at vi styrker forsvarsevnen og samarbeidet med allierte. Å tillate en mindre gruppe amerikanske soldater å trene i Norge er et lite, men viktig bidrag. Ikke for å true Russland, men for å vise at vi har evne og vilje til å forsvare oss.

Les også: Her tar Norge over ledelsen av NATO-marinestyrke