Til forsvar for en hær

Debatt Regjeringens nedprioritering av Hæren har alvorlige konsekvenser, skriver tidligere sjef for e-tjenesten, Kjell Grandhagen.

KJELL GRANDHAGEN, generalløyntant (R), tidligere etterretningssjef

Blant Stortingets mange utfordrende oppgaver denne høsten er jobben med å får på plass en langtidsplan (LTP) for Forsvaret blant de mest krevende. Regjeringen har ikke gjort jobben enkel for våre parlamentarikere:

Kjell Grandhagen. Foto: Trond Solberg , VG

• Forslaget ble levert så sent til Stortinget at de lange linjene ikke kan trekkes opp før også 2017-budsjettet må behandles. Regjeringen synes heller ikke så langt å ha sikret seg tilstrekkelig parlamentarisk støtte for sin strategi. Dette legger sterkt press på Stortingets behandling og borger ikke for gode sammenhenger.

• Forslaget utsetter behandlingen av to av Forsvarets hovedkomponenter, Hæren og HV, og umuliggjør dermed en helhetlig behandling av fremtidig forsvarsstruktur – hvilket forutsetningsvis burde være selve hensikten med langtidsplanlegging.

• Til tross for høyprofilert retorikk om dramatiske endringer i sikkerhetsbildet i Norges nærområder, er det få tegn til en opptrapping av bevilgningene som virkelig monner verken i LTPens fireårsperiode eller budsjettforslaget for 2017.

Alvorlige konsekvenser

Nå mener jeg slett ikke at bildet helsvart. Det er vanskelig å være uenig i regjeringens sterke satsing på såkalte strategiske kapasiteter; kampfly, ubåter, maritim overvåkning og langtrekkende luftvern.

Hver for seg er disse kapasitetene særdeles viktige for forsvaret av landet vårt. Problemet oppstår når regjeringen en gang på vårparten oppdager at den ikke finner penger til både å finansiere de strategiske kapasitetene og levere et helhetlig nasjonalt forsvar samtidig.

Istedenfor å sette tæring etter næring og levere en omforent, helhetlig løsning, velger regjeringen en ensidig satsing på de strategiske kapasitetene og skyver landforsvaret inn i det uvisse.

Når regjeringen – etter å ha arbeidet tre år med sin langtidsplan – velger å forklare dette med at det helt til det siste har skjedd så store endringer i forutsetningene for hær og HV – at dette krever en helt egen studie, står dette simpelthen ikke til troende.

Forsvarssjefen (FSJ) behandlet alle elementene i Forsvaret grundig i arbeidet med det fagmilitære råd, og leverte en klar anbefaling for innretning av landforsvaret. Endringene i det sikkerhetspolitiske landskapet treffer hele Forsvaret, ikke bare landforsvaret, og FSJ leverte gjennomgående en solid og helhetlig anbefaling for alle delene.

Nedprioriteringen av Hæren har alvorlige konsekvenser:

• Kritiske, planlagte investeringer i ildkraft, beskyttelse, luftvern og feltetteretning skyves ut i tid. Dette undergraver selve fundamentet i et troverdig forsvar av Norges landterritorium på et tidspunktet der uforutsigbarheten i nord er tiltagende.

• Fjerningen av helikoptrene som skal understøtte Hæren avgrenser handlerommet for fremtidige hær-løsninger på et tidspunkt da altså regjeringen selv vil utrede dem. Helikoptre har støttet Hæren i Nord-Norge siden seksti-tallet, og har vært avgjørende for at Norge kunne sende bakkestyrker til internasjonale operasjoner i samtlige operasjoner vi har deltatt i de siste 25 årene. Hvordan kan man da sannsynliggjøre at det skulle være mer legitimt å sende norske soldater til strid i Finnmark uten helikopterstøtte enn til en avsidesliggende by i nordvest Afghanistan. Ideer om å disponere sivile og kystvakt-helikoptre til denne rollen savner innsikt i hvor krevende landmilitære helikopteroperasjoner i et høyintensitets-scenario faktisk er.

• Jeg kjenner ingen eksempler på seriøse land som velger å gå bort fra den typen hærstruktur Norge har valgt å satse på, nemlig brigade og bataljoner. Denne strukturen er kosteffektiv, fleksibel og lar seg lett innpasse i NATO-operasjoner. Hvorfor det da skulle være behov for en omfattende utredning av hærstrukturen er vanskelig å forstå, og den kan ikke forklares på annen måte enn at pengesekken simpelthen gikk tom. At det i årene etter LTP-periodens slutt er tanker om å bruke mer penger på Hæren løser jo ikke Hærens umiddelbare, kritiske utfordringer.

• Regjeringen sier retorisk at den nå vil «bygge grunnmuren» for fremtidens hær ved å få på plass reservedeler, ammunisjon og vedlikehold for den eksisterende struktur. Denne utfordringen pekte regjeringspartiene på allerede i opposisjon, og har hatt tre foregående forsvarsbudsjetter til å rette opp de kritiske manglene. Når man nå skal sette opp grunnmuren uten å vite hvilket hus man skal bygge oppå, virker det – selv for en lite håndverkskyndig som meg - noe uforståelig.

• For Hærens lojale og hardt arbeidende ansatte er mangelen på retning et slag i ansiktet. De hadde fortjent å bli tatt på alvor gjennom en helhetlig løsning som peker tydelig mot et forståelig mål - og som tilfører ressursene for å komme dit.

Meget krevende prosess

Så må det også legges til at regjeringens mangel på helhetsplan ikke er Stortingets eneste utfordring i LTP-arbeidet de kommende ukene.

Lokalpolitikere og interesseorganisasjoner viser igjen liten vektlegging av operative spørsmål når lokale arbeidsplasser og skatteinntekter står i fare. Også på Stortinget er det kreative krefter som mener å finne rom for å opprettholde baser i distriktene, utsette fornyelser og satse på lettvekts og billige kapasiteter som erstatning for det som faktisk virker.

Det bør også bekymre Stortinget at de aller fleste satsingene i 165-milliarders-planen for de neste 20 årene skal komme etter den forpliktende fireårsplanens slutt. Dette forutsetter en større handlefrihet i budsjettene om 10 og 15 år enn i dag, og påtvinger derved fremtidens regjeringer en budsjettbyrde som sannsynligvis vil måtte ramme andre sektorer kraftig. Lite tyder nemlig på at regjeringens irnterneffektiviseringsmål for perioden er realistiske.

Sannheten er at Stortinget har en meget krevende prosess foran seg. Det må synke inn at reell forsvarsevne faktisk koster. Norge burde forplikte seg tydelig til NATOs to prosent av GDP-mål og – enda viktigere – innse at tiden for retorikk om det endrede sikkerhetsbildet er forbi, og at det nå kreves en helt annen opptrapping av bevilgningene både i 2017 og perioden frem til 2020 enn det regjeringen legger opp til. The proof is in the pudding.

Eller så får man gjøre som regjeringen og si at det økonomiske taket er satt. Men da er ikke løsningen å skyve baugbølgen foran seg.

Da må Stortinget levere en helhetsplan der også, hver for seg viktige, strategiske satsinger ikke blir hellige kuer men en del av likningen. Risikoen ved en hær og et landforsvar i fritt fall kan vi ikke leve med.