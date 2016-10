Soldater på Værnes

330 amerikanske soldater skal trene på Værnes i Nord-Trøndelag. Initiativet kom i forbindelse med Norges-besøket til USAs forsvarsminister Ashton Carter i forrige måned. USA og Norge skal samarbeide om det som kalles rotasjonsbasert øving og trening. Det innebærer blant annet at soldater kommer hit i grupper på 330 menn og kvinner, får sin trening og deretter overlater plassen til neste gruppe.

Det er altså snakk om trening, ikke om en permanent base med soldater som har som sin hovedoppgave å beskytte Norge. Det som nå skjer, er derfor i tråd med den norske basepolitikken. Denne politikken går tilbake til den gangen Norge ble medlem i NATO, i 1949. Med den kalde krigen kom behovet for en tett, vestlig allianse som kunne gi gjensidig beskyttelse mot Sovjetunionen.

Verden hadde sett hvordan kommunistene hadde lagt store deler av Europa under seg, som kommunististe satellitt-stater, styrt fra Moskva. En slik makt trengte en motmakt. USA sto i spissen for den frie verden. Det var naturlig at amerikanerne dannet tyngdepunktet i den nye forsvarsalliansen, NATO.

Innad i Ap, som den gangen satt med regjeringsansvaret, var det omstridt om Norge skulle være med i den planlagte forsvarsalliansen. Norge ble med, helt fra opprettelsen av NATO, men avga en viktig erklæring, den såkalte baseerklæringen. Den slår fast at Norge ikke ville forplikte seg til å åpne baser for fremmede styrker på norsk jord i fredstid. På denne måten ønsket norske myndigheter å dempe spenningsnivået i nordområdene, mellom Norge og Sovjetunionen.

Enkelte mener at treningsopplegget på Værnes bryter med den norske basepolitikken, og at dette kan skade vårt forhold til Russland. Ap er heldigvis ikke på denne linjen. Vi er glade for at aksen mellom Høyre og Ap i forsvars - og sikkerhetspolitikken ligger fast. Aps utenrikspolitiske talskvinne, Anniken Huitfeldt, har også gjort det klart at hennes parti ikke vil pålegge regjeringen å stemme for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Dette er godt nytt. Det er viktig at Norge er på linje med sine Nato-allierte i dette spørsmålet.

I urolige tider blir vi enda mer avhengige av våre allierte, med USA i spissen. Verden må se at de stiller opp for oss, og at vi stiller opp for dem. Prøveordningen med roterende trening av 330 amerikanske soldater på norsk jord er et godt bidrag i denne sammenheng.