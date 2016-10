Replikk: Politiet og Forsvaret samarbeider godt

Debatt Hver eneste uke, året rundt, samarbeider norsk politi og Forsvaret. Forsvaret yter bistand til politiet på en rekke områder.

ODD REIDAR HUMLEGÅRD, politidirektør

HAAKON BRUUN-HANSEN, Forsvarssjef

Alt fra helikoptertransport, bistand ved søk og redning, hjelp ved bombetrusler eller mistenkelige funn, til hjelp med ivaretakelse av sikkerhet ved offisielle besøk eller andre arrangementer. Dette skjer for å utnytte samfunnets samlede ressurser på en best mulig måte.

For to uker siden ble det lagt frem et forslag til hvordan den praktiske håndteringen av anmodning av bistand fra politiet til Forsvaret bør håndteres på en best mulig måte. Utvalget som er ledet av Arne Røksund, så også på ansvarsfordelingen knyttet til en spesifikk type hendelse, maritim kontraterror. Den siste uken har VG skrevet mye om maritim kontraterror – terror på sjøen. VG skriver at det her er en rivalisering mellom Forsvaret og politiet som har lammet kontraterrorberedskapen.

Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som VG tegner. For det første kommer Røksundutvalget med en rekke gode forslag og avklaringer som vil legge til rette for et enda bedre samvirke fremover. Når det gjelder maritim kontraterror så er det nok slik at det kan eksistere litt forskjellige syn på hvordan dette bør løses, alt etter hvem man spør i våre organisasjoner.

VG argumenter for at en revirkamp mellom Forsvaret og politiet førte til at vi ikke var i stand til å avvikle felles antiterrorøvelser. Det er ikke riktig beskrevet fra VG. Faktum er at øvelsens innretning kan variere fra år til år ut ifra hva som vektlegges av øvingsmål. I 2016 øvde ikke styrkene sammen, men øvelsen fokuserte likevel på samarbeidet mellom etatene gjennom å øve beslutningsprosessene og en rask håndtering av bistandsanmodninger. Denne fasen involverte både Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartement, politiet og Forsvaret. Og i fremtiden skal vi også øve sammen.

Forsvaret yter god og nødvendig bistand til politiet hver uke. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å trygge befolkningen.