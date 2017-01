Rakettforsvar og russerfrykt

Leder Noen ser ut til å mene at frykt for russiske reaksjoner skal være en avgjørende størrelse i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er et villspor. Norge og NATO må tilpasse seg det trusselbildet som eksisterer.

Nye russiske missilvåpen med lang rekkevidde og evne til å treffe mål med stor presisjon har forandret trusselbildet mot Norge, Europa og NATO. Forsvarsalliansen har behov for ny teknologi og nye systemer for å kunne håndtere en slik trussel i en krigs- eller krisesituasjon. Det er hverken nytt eller oppsiktsvekkende at det norske Forsvaret eller NATO tar i bruk nye våpen for å forsvare seg mot nye trusler. Russland har vist i Syria at landet både har og er villig til å bruke langtrekkende presisjonsvåpen. Det er også kjent at disse våpnene kan avfyres fra ubåter, for eksempel de som er neddykket i Nord-Atlanteren.

Helt siden slutten av 40-tallet har Norge, sammen med sine allierte i NATO. utviklet Forsvaret for at det skal være troverdig overfor vår nabo i øst. Dette har det aldri vært noe mystisk med. Den militære logikken har vært kjent og forstått også i Moskva. Norsk opprustning og modernisering av Forsvaret har hatt en avskrekkende effekt, men har aldri vært ment eller oppfattet som noen trussel. Heller ikke i Russland. Riktignok forsøker selvsagt enkelte å fremstille et troverdig og moderne forsvar som en trussel, eller noe aggressivt, men det må forstås som en del av det internasjonale politiske spillet.

Norge vurderer nå deltagelse i et rakettforsvarssystem sammen med våre allierte i NATO. Så vidt vi forstår er det snakk om å installere ulike typer kontroll- og varslingsutstyr på norske installasjoner og fartøy. De vil bidra til at man kan oppdage og bekjempe et eventuelt angrep med missiler mot Norge eller allierte- Et slikt forsvarssystem er fornuftig og hensiktsmessig. Det er naturlig at Norge deltar i det på måten som er beskrevet. Et slikt system er en ren defensiv kapasitet, og er ingen trussel mot Russland.

Allikevel hevdes det av enkelte, nå sist av forsker Julie Wilhelmsen i Klassekampen, at Norge ikke bør slutte seg til missilforsvaret, fordi Russland kan oppleve det som en aggressiv handling. Den samme typen argumentasjon har vi hørt fra flere stortingspolitikere i forbindelse med US Marines' treningsprogram i Norge og andre forsvarssaker. Man ser ut til å mene at frykt for russiske reaksjoner skal være en avgjørende størrelse i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er et villspor. Norge og NATO må tilpasse seg det trusselbildet som eksisterer. Akkurat dette er noe også Russland alltid har forstått, selv om man forsøker å gi inntrykk av noe annet.