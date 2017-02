Norges forsvar viktigere enn på lenge

Donald Trump har fått mange til å tvile på om vi fortsatt kan stole på vår viktigste allierte, USA. Selv SV’ere argumenterer nå for mer forsvar.

Russland er den største og nærmeste trusselen mot Norge. Det blir vanskelig å manøvrere når det viser seg at USAs president, vår viktigste allierte, flørter med russerne uten at vi andre riktig forstår hva han holder på med.

Det som skjedde da russerne for tre år siden tok over Krim-halvøya fra Ukraina var en realitetsorientering for alle. Landene øst i Europa har god grunn til å være redde. Det er i ferd med å bli stasjonert ut Nato-soldater, også fra Norge, i Polen og de baltiske landene.

Russland-ekspert: Vi er tilbake til den kalde krigen

Distriktspolitikk

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes tok nylig til orde for å bruke to prosent av alt vi bruker og produserer i Norge på forsvaret. Det er illustrerende for dagens situasjon. SV har tradisjonelt ønsket å kutte i forsvaret for å bruke mer penger på andre, myke formål. I virkeligheten har de derfor lent seg på det samme USA som de notorisk har skjelt ut.

Norsk forsvarspolitikk har alt for ofte handlet om arbeidsplasser og bosetting i distriktene, og alt for lite om forsvar av landet. Det har vært maktkamper mellom ulike forsvarsgrener, og intens lobby-virksomhet der det alt for ofte har handlet om få gjennom kostbare prestisjeprosjekter, fremfor å se helheten.

Les også: Russisk kjeftrulett mot Norge

På kanten

Det er forståelig at politikerne ser med skepsis på dem som roper høyest. Men det er for lett å avskrive debatten med at alle bare er opptatt av sine interesser. Mange er oppriktig bekymret for at Norge har så få soldater på bakken – og på stadig færre steder.

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i høst la frem sitt fagmilitære råd, ble han overkjørt i spørsmålet om hva som skulle skje med hæren. Hans anbefalinger ble ikke fulgt. I stedet ble det satt i gang en såkalt landmaktstudie, en utredning om hvordan Norge skal forsvare seg på landjorden.

Denne uken var forsvarssjefen gjest i min podcast. Han er åpenbart urolig over at vi har så få norske soldater. Jeg spurte om han mener vi er på kanten av det forsvarlige nå.

– Vi kan ikke lage en mindre hær enn det vi har nå. Vi er en hær som består av en brigade og det er i grunnen den minste enheten når vi snakker om en hær. Hvis vi går under det, så er det nok mange i forsvaret som vil begynne å kalle det for et militsnivå. Så vi er på grensen for hva som er forsvarlig i forhold til å si at vi har en hær, svarte han.

Hør hele podcasten her:

Stridstema

Forholdet mellom Russland og Norge er antagelig på sitt dårligste siden den kalde krigens slutt. Et eksempel på dette er når Russlands ambassade her hjemme legger ut en melding på Facebook om det de kaller «den utilfredsstillende tilstanden» i forholdet mellom våre to land.

Slike meldinger fra russerne er ikke noe nytt. Men det er ganske nytt at de legger det ut i sosiale medier, som et innlegg i den offentlige debatten, snarere enn en diplomatisk note til vårt utenriksdepartement. Russerne vet at Norges forhold til Russland er et stridstema her, som de kan nøre opp under.

Og de vet at de har mer å spille på etter at Trump ble valgt. Med ham økte usikkerheten hos mange. Det er åpenbart at Putin og hans folk gjør det de kan for å opprettholde denne usikkerheten. De ser seg tjent med et splittet Europa, og mer ustabilitet i Vestens demokratier.

Leste du? Trump har erklært sin første krig

Tatt freden for gitt?

Forsvarssjefen er opptatt av at vi både viser at vi har evne til å stanse alle forsøk på russisk aggresjon, og at vi har dialog med russerne slik at vi unngår misforståelser.

Har vi for lenge tatt freden for gitt, spurte jeg ham.

– Når vi ikke har vært utfordret militært i mange generasjoner, så tar vi fredsforholdene og situasjonen for gitt. Men det vi så i 2014, er at det bildet kan endre seg veldig raskt, svarte han.

Russernes aggresjon i Ukraina den gangen vekket mange norske politikere. Flere partier har vedtatt på sine landsmøter at Norge må møte Natos krav om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret. Ap vil etter alt å dømme vedta det samme på sitt landsmøte senere denne våren. Det er bra.

Forsvarssjefen er klar:

– Vi har vært helt avhengige av Nato siden 1949. Det er vi i dag også. Vi er for liten til å forsvare oss mot en stormakt alene.

Få flere kommentarer fra VG på Facebook: VG Meninger

Nye trusler

Donald Trump har sådd tvil om hvorvidt USA gjennom Nato ville stille opp dersom noen av de allierte blir angrepet. Men forsvarssjefen stoler fortsatt på vår viktigste allierte.

– I min omgang med USA, som går på militære kanaler, så er de ganske tydelige på at USAs forpliktelser mot Europa, de står fast. Det jeg ser i media, bekymrer meg litt. Men jeg forholder meg til de faktiske samarbeidsforholdene hvor jeg er engasjert, sier han.

Alle vet at flere soldater ikke er tilstrekkelig beskyttelse med dagens trusselbilde. Digitale trusler, cyberkrig, innblanding i valg, destabilisering og propaganda er bare noe av det de som skal forsvare oss, må forholde seg til.

Det norske forsvarets slagord er: «For alt vi har. Og alt vi er.»

Vi kan legge til: Og for alt vi ikke forstår. Eller kan forutse.