Kronikk om Forsvaret: Når er jeg norsk nok for deg?

Debatt Som ung var min største drøm å spille fotball med det norske flagget på brystet. Som voksen var det å ha egen bunad på 17. mai. Begge deler fordi det føltes som en naturlig ting å gjøre når man er norsk. For det er det jeg er, selv om fargen i ansiktet mitt og navnet mitt sier noe annet.

ZAINEB AL- SAMARAI, Arbeiderpartiet-politiker, Oslo

For oss som er vokst opp i Norge, er Norge det eneste hjemmet vi kjenner. Mange av oss vet at Norge er grunnen til at vi fortsatt er i live. Derfor er noen av oss villige til å kjempe for Norge og det samfunnet som tok oss imot, til og med med livet som innsats.

Flere unge gutter og jenter ønsker å gjøre en innsats for å sikre Norges selvstendighet og uavhengighet, blant annet gjennom å avtjene verneplikt. De er oppvokst i Norge, føler seg norske og vil beskytte det norske demokratiet.

Likevel har vi lest flere saker om jenter og gutter som ikke har blitt sikkerhetsklarert fordi foreldrene deres er fra land Norge ser på som en sikkerhetstrussel - «ved noen land vil det hefte så store sikkerhetsmessige betenkeligheter at selv en relativt svak tilknytning tillegges betydelig vekt».

Unge jenter og gutter som et helt liv har følt seg som like gode nordmenn som alle andre mister plutselig sin identitet og blir fremmedgjort av det eneste landet de kjenner som hjem. Politikerne svarer med at systemet har blitt bedre fordi saksbehandlingstiden har blitt kortere. Men det er da sannelig ikke noen trøst i at beskjeden om at du er uønsket kommer raskere enn før.

Disse sakene er selvsagt ubehagelige for Forsvaret. Det er derfor enkelt å si at «man ikke vil kommentere enkeltsaker». Problemet er imidlertid at dette ikke er enkeltsaker. Når ens egnethet og lojalitet vurderes ut fra foreldrenes fødeland, er det ikke lenger noen individuell vurdering. Da vitner det heller om et system som systematisk diskriminerer enkelte norske statsborgere.

I Norge ønsker vi at minoriteter skal integreres på en god måte, og oppføre seg som oss andre. Til tross for at de gjør det, får de etterpå høre at de ikke er bra nok til å forsvare oss - at vi ikke kan stole på dem.

Du er ikke en av oss allikevel. Du er ikke norsk nok.