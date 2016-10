Kronikk og politiet og Forsvaret: Det nødvendige samarbeidet

Debatt En arbeidsgruppe foreslår å flytte ansvaret for maritim kontraterror fra politiet til forsvaret. Forslaget bør møte betydelig større motforestillinger enn det så langt har gjort.

MALIN STENSØNES, forfatter og forsvarsekspert

Forslaget utfordrer selve prinsippet i maktfordeling mellom sivil og militær makt, og går i motsatt retning av den utvikling vi ser innen kontraterror i Europa.

Utvalgets bærende fortelling om en bunnløs konflikt og mistro spesialstyrkene i mellom fortjener også å bli nyansert.

Malin Stensønes.

Forsvaret skal lede

Kjernen i arbeidsgruppens mandat var å komme med forslag til å forenkle dagens bistandsinstruks, som regulerer i hvilke situasjoner politiet kan anmode forsvaret om støtte, og hvilke prosedyrer som da gjelder. Her leverer gruppen etter min mening gode forslag. Å redusere antall beslutningsnivå fra seks til to, fjerne ulike typer bistandsanmodninger og erstatte det med én, samt å tiltro operativt nivå å utøve skjønn i større grad enn i dag, er alle gode forslag.

Blir de vedtatt vil det effektivisere forsvarets støtte til politiet, særlig i tidskritiske situasjoner.

Det er imidlertid et annet forslag som skaper debatt - og splid. Et flertall i utvalget forslår å overføre ansvaret for maritim kontraterror fra politiet til forsvaret, nærmere bestemt til Forsvarets Spesialkommando (FSK).

Riktignok tildeles politimestrene en rolle som holder av et såkalt «red-card», en som kan stoppe en aksjon, men politiet skal verken lede eller gjennomføre aksjonen. Det er det forsvaret som skal.

I tillegg går flertallet ennå lenger, de ønsker å gi forsvaret en mulighet til selv å initiere en aksjon i tidskritiske situasjoner. Det betyr at militære styrker skal kunne gjennomføre aksjoner i Norge i fredstid uten å varsle politiet i forkant.

Arbeidsgruppen har ikke klart å enes om forslaget. Gruppen er forsvarstungt sammensatt og ikke uventet utgjøres flertallet av medlemmer med forsvarstilknytning, støttet av regjeringsadvokaten, og mindretallet utgjøres av gruppens to representanter for politiet.

Et samlet utvalg legger vekt på at bistandsinstruksen må være enkel og tydelig. Forslaget om å flytte ansvaret for kontraterror fra politiet til forsvaret gjør det motsatte. Det innfører to regimer i bistandsinstruksen og oppretter med det betydelig flere gråsoner enn forslaget fjerner. I tillegg utfordrer det et av de sterkeste prinsipper som kjennetegner et demokratisk samfunn; at militære styrker skal underlegges demokratisk kontroll og sivil ledelse. Det er dette grunnleggende prinsippet som arbeidsgruppen, ledet av tidligere ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, admiral Arne Røksund, utfordrer.

Kompetanse- eller ressursstrid?

Ingen bestrider Forsvarets Spesialkommando (FSK) sin kompetanse. FSK er blant verdens fremste spesialstyrker. De har løst krevende oppdrag og ledet komplekse operasjoner på Balkan, i Irak og Afghanistan. De er våre beste. I tillegg har de et særskilt ansvar for å sikre oljeplattformene i Nordsjøen. Men når det gjelder den del av maritim kontraterror som handler om skip i fart, er dette en kompetanse de deler med de andre spesialstyrkene. Innsetting på skip i fart fra helikopter og fra sjø er kjernekompetanse også for Marinejegerkommandoen (MJK), og Beredskapstroppen (BT) i politiet, som i dag har et dedikert ansvar som politiets fremste innsatsstyrke mot alvorlig kriminalitet og terror.

Styrkene har likheter, men er også svært forskjellige. Hvis fullskala terrorscenarier inntreffer til sjøs kommer vi til å trenge dem alle.

Beredskapstroppen trener jevnlig kontraterror- operasjoner til lands og til sjøs på egen kjøl, og i samarbeid med forsvarets spesialstyrker. I tillegg deltar de i det europeiske kontraterror-samarbeidet ATLAS. Der europeiske kontra-terrorstyrker utveksler erfaringer og jevnlig trener aktuelle terrorscenarier - også maritim kontraterror. Arbeidsgruppen gjør tilnærmet ingen vurdering av Beredskapstroppens egnethet eller kapasitet. Tilsvarende gjelder for Marinejeger-kommandoen (MJK) med base i Bergen og Ramsund. De nevnes knapt i utredningen og det virker ikke som om utvalget har gjort en vurdering av hvilke kapasiteter eller muligheter de besitter når det gjelder å understøtte nasjonal beredskap.

Arbeidsgruppens narrativ om at samarbeidet mellom forsvaret og politiet gjennomgående er preget av konflikt, misforståelser og mistro, også på operasjonelt/taktisk nivå, bør heller ikke få stå uimotsagt. Det er et faktum at det i etterkant av 22. juli 2011 har skjedd store endringer i samarbeidet våre spesialstyrker imellom. De øver mer sammen, konsulterer hverandre mer hyppig og har liaisoner hos hverandre. FSK har hatt tilstedeværelse hos BT under pågående kontraterror-operasjoner nasjonalt, og BT er invitert med spesialstyrkene ut i sine pågående operasjoner. At dette samarbeidet hverken skildres eller vektlegges i rapporten er en åpenbar skjevhet i fremstillingen.

Arbeidsgruppen trekker frem erfaringene fra forsvarets og politiets fellesøvelse, GEMINI, som eksempel på dårlig samarbeid. Disse evalueringene er unntatt offentlighet. De bør offentliggjøres. Rapportene leses på ulikt vis og er ikke primært en fortelling om manglende samarbeid - det er i like stor grad fortellinger om manglende ressurser. Det er et politisk ansvar.

I motsatt retning av Europa

Dagens trusselbilde fordrer et mye tettere samarbeid mellom politi og forsvar enn det vi er vant med i Europa. Samtlige land som arbeidsgruppen har sett på, har klare rettslige skranker for bruk av militære styrker på eget territorium og mot landets egne borgere, men bruksområdet for militære styrker er utvidet.

Det ligger videre fast i de aller fleste land at sivile myndigheter eksplisitt må anmode om støtte fra forsvaret. Normalen er fortsatt at militære styrker normalt ikke på eget initiativ kan operere på eget territorium og mot egne borgere, men det er en klar tendens at militære styrker forpliktes til forhåndsdefinerte støtte- og bistandsoppdrag, og at de dermed utrustes og trenes med dette for øyet.

Her hjemme forslår flertallet å gå i motsatt retning. I Europa er hovedtrenden tettere samarbeid mellom politi og militære styrker, særlig i den skarpeste enden, under politiets ledelse. I Norge ønsker altså flertallet i arbeidsgruppen å sektorinndele i ennå større grad enn det som er tilfelle i dag. Det kan ikke være riktig vei å gå.

Flertallets forslag åpner i tillegg for en rekke gråsoner vi ikke har i dag, og som våre beslutningstagere må tenke grundig igjennom. Slik forslaget er vil forsvaret ha ansvar for all maritim trafikk, det innebærer all type passasjertrafikk - også lokal fergetrafikk som Norge har mye av.

Hvis to menn med våpen går om bord på Nesodden-båten og holder passasjerer som gisler, er det terror eller andre kriminelle motiver som ligger bak? Hvem skal avklare det? Er det naturlig at det er forsvaret som da skal løse situasjonen? Og har de rett kompetanse til det? Hva om båten tvinges til kai, skal da forsvarets personell ha legitimitet til å forfølge terrorister/kriminelle på land, eller skal da politiet ta over?

Er det i det hele tatt naturlig å sette grensen i fjæresteinene? Utenlandske passasjerskip er i realiteten flytende hotell og kjøpesentre. Burde forsvaret overta ansvaret for hoteller og kjøpesentre på landjorda som har samme kompleksitet? Hvor skal man sette grensen? Dette drøftes i liten grad i arbeidsgruppens rapport.

Uansett modell så må politiet og forsvaret samarbeide. Kommandolinjene må være klare og oppgavene likeså. Terskelen for bruk av spesialstyrker nasjonalt bør senkes, under politiets ledelse, og man bør skjele til europeiske terskler for innslagspunkt for spesialstyrker i dette arbeidet.

Klarer ikke miljøene selv å enes innenfor de retningslinjene som eksisterer, er det et politisk ansvar å skjære i gjennom. Det bør ikke skje uten grundigere utredninger enn det som her foreligger.

Arbeidsgruppens flertall og mindretall skal ha ros for å bringe frem viktige problemstillinger knyttet til maritim kontraterror, det er på høy tid. Men om et politisk flertall skulle bestemme seg for å flytte grensene mellom politiets og forsvarets mulighet til maktanvendelse i fredstid - bør det gjøres basert på et helt annet utredningsgrunnlag enn dette.