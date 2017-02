Et viktig ubåtkjøp

Leder Som NATO-medlem har vi et ansvar overfor våre alliansepartnere.

Norge kjøper fire nye ubåter fra Tyskland til en antatt prislapp av ca. 30 milliarder kroner. Fartøyene skal erstatte dagens seks og fases inn fra 2026, mens de gamle tas gradvis ut av drift fra 2028. Valget av Tyskland som strategisk partner synes klokt ut fra flere forhold.

Det viderefører et allerede langvarig og forpliktende marinesamarbeid som både har gitt oss dagens såkalte Ula-klasse og forgjengeren, Kobben-klassen. Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og ulike støttefunksjoner knyttet til ubåtene. I tillegg vil de nye undervannsfartøyene være basert på det kjente 212-designet, som nå er i tjeneste både i Italia og Tyskland. Det i seg selv innebærer at man unngår et eget kostnadskrevende utviklingsprosjekt.

Fire ubåter koster fryktelig mye penger. Likevel burde vi kjøpt to til. Erfaringen fra de seks vi disponerer i dag viser at det er et minimum. Det vil nesten alltid være et fartøy som trenger vedlikehold og reparasjoner, det er behov for båter i opplæringsøyemed og i gitte situasjoner kan det være aktuelt å avgi en ubåt til samarbeidende operasjoner eller militære øvelser.

Uansett er det ikke snakk om en nettoutgift i nevnte størrelsesorden. Kontrakten med tyske myndigheter og det anerkjente selskapet Thyssenkrupp Martine Systems (TkMS) innebærer at også Tyskland kjøper et gitt antall avanserte ubåter fra samme verft. Implisitt i avtalen er samarbeid mellom våre mariner, forskningsmiljøer og industrien, ikke minst. En forutsetning for handelen er et forpliktende tysk gjenkjøp fra Norge tilsvarende anskaffelsesverdien.

Til syvende og siste dreier ubåtkjøpet seg selvfølgelig om vår forsvarsevne og hvilke muligheter slike avanserte forsvarssystemer representerer. For Norges del handler det om enorme havområder som er nesten syv ganger så store som landområdene, operasjoner som fordrer dertil egnet forsvarsmateriell. Men som medlem i NATO har vi også et ansvar overfor alliansen.

Vår strategiske beliggenhet gjør oss både sårbare og attraktive. Norske ubåter og andre marinefartøyer må sammen med våre samarbeidspartnere patruljere og kontrollere dette territoriet. For sikkerhetssituasjonen i våre havområder og den totale avspenningen i regionen er det av største viktighet at vi som nasjon makter denne oppgaven, og at vi da har utstyr som er hensiktsmessig og fremtidsrettet.

