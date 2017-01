Bane til besvær

Leder Etter mer enn 20 års krangling er historien om Fornebubanen et grelt eksempel på hvordan vi ikke kan drive byutvikling.

Andre storbyer bør lære av alt som har gått galt i dette store samferdselsprosjektet. Mest av alt bør Oslo kommune, Akershus og sentrale myndigheter ta selvkritikk i Fornebusaken. Det må finnes bedre, raskere og mer effektive måter å møte innbyggernes behov for et bedre kollektivtilbud.

Befolkningsveksten i og omkring storbyene gjør det nødvendig med en storstilt utbygging av infrastruktur, ikke minst av miljøhensyn. Hvis byene skal klare dette løftet kan ikke finansieringen alene baseres på kommunenes egne midler og bompenger. Staten må bidra for å få på plass moderne infrastruktur der en stor og økende andel av befolkningen bor.

Regjeringen sa i 1996 at det skulle bygges en bybane til Fornebu. Flyplassen ble nedlagt og arealene skulle brukes til bedrifter og boliger. Først ville regjeringen bygge bane. Det var en fornuftig beslutning, hadde den bare blitt realisert. I årenes løp har mange av Norges største bedrifter flyttet til Fornebu og det er bygget flere tusen nye boliger. Noen bane er ennå ikke kommet. Kanskje kan den være bygget til 2024. Det vil da ha gått nesten 30 år fra beslutningen ble tatt til arbeidet er utført. Slik offentlig sendrektighet koster samfunnet mye i en tid med sterk befolkningsvekst i et område i rivende utvikling.

Noe av problemet er at banen krysser en fylkesgrense. Bærum, Akershus og Oslo hadde ulike meninger, i tillegg til vekslende regjeringer og faginstanser. Det oppsto endeløse diskusjon om forskjellige skinnegående løsninger, trasévalg og selvsagt finansiering. Først i går, 21 år etter at politikerne lovet at banen skulle bygges, ble omsider den såkalte bymiljøavtalen signert av representanter for stat og fylker. Den skal sikre statlig delfinansiering av Fornebubanen, nærmere bestemt nær seks milliarder kroner av et totalbudsjett på 13 milliarder kroner. Fortsatt tør ingen si når banen står ferdig.

Det er bra at stat og fylker er blitt enige om finansieringen av dette prosjektet, selv om avklaringen burde ha kommet for lenge siden. Det er ikke bra at Oslo ennå ikke har utarbeidet en ferdig reguleringsplan og at det tidligst blir gjort politiske vedtak om et år. Det er heller ingen unnskyldning at dette er et komplisert prosjekt. Alle forsinkelsene har gjort prosjektet ytterligere komplisert og mye dyrere.