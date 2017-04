VG mener: Enda verre fra KrF

KrF har til tross for sin magre oppslutning klart å få sette sitt preg på uforholdsmessig mye av politikken, som stengte butikker på søndager, KRLE og kontantstøtte.

Tidvis er det vært vanskelig å se at den blåblå regjeringen har noen grense for hvor mye oljepenger de er villige å glasere sine støttepartier i. Som i de harde budsjettforhandlingene før jul, da KrF og Venstre fikk kastet penger etter det ene forslaget dårligere enn det andre i desperasjonen etter å få et budsjett vedtatt.

KrF kunne feire at de fikk doblet kontantstøtten. Fra 1. august i år får alle med ettåringer 7500 kroner inn på konto om de holder ungen hjemme fra barnehagen. Men i det minste er det slik at om man velger å ta fri en eller to dager, så får man ikke kontantstøtte. Og dette, samt tap av arbeidsinntekt, er avgjørende for mange familier, når mor - stort sett - velger å forbli i fulltids stilling.

Men det oljepengebadet KrF har fått i Solberg-regjeringens tid, har gjort partiet storforlangende. I går presenterte partiledelsen endringsforslag til partiets program, som skal vedtas på landsmøtet i Trondheim i helgen. Partiorganisasjonen vil diskutere forslag om en intensiv-kontantstøtte doblet på nytt, altså til hele 15 000 kroner. Det forslaget kan komme til å falle, sentrale krefter går imot. Deler av partiet skjønner at slike overdrivelser kan bringe hele ordningen i vanry. Men det partiledelsen alt nå reklamerer med, er å forlenge kontantstøtten og gjøre den mer fleksibel. KrF vil at foreldre som er hjemme en eller to dager i uken med barnet, også skal få kontantstøtte disse dagene.

Dette er en ytterligere oppfordring til deltidsarbeid som særlig vil føre til at flere kvinner blir hjemme med barn. Å gi bort enda mer av skattebetalernes penger til folk som vil jobbe mindre, er for å si det forsiktig, ikke det samfunnet trenger nå. Den høye, norske sysselsettingsgraden er selve adelsmerket vårt. Men problemet er at vi jobber stadig mindre. Det er dette politikerne må få gjort noe med. I en tid hvor alle roper etter vekst, omstilling og integrering, må man i det minste forvente at politikerne slutter å gi folk penger for å jobbe mindre.

