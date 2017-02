Til de eldre: Bytt liv med meg i en uke og se hvordan jeg har det!

Debatt Dagens ungdom er ikke late eller bortskjemte. Generasjonen vår kalles «generasjon prestasjon» av en grunn.

SANIA KASTRUP SØMME, 16 år og tiendeklassing

Jeg synes det er urettferdig at mange ungdommer blir satt i et dårlig lys, når de egentlig ikke fortjener det. Mange eldre mener at generasjon prestasjon er noe som vi bare finner på for å klage på noe, og at vi har det så altfor godt.

Sannheten er en helt annen.

Jeg hører ofte fra besteforeldre, på gata og leser i kommentarfelt om hvor teit denne betegnelsen for vår generasjon er. Det som er interessant, er at disse kommentarene ofte kommer fra eldre mennesker. Men samfunnet har utviklet seg enormt siden de var unge.

Jeg skulle gjerne likt å bytte liv med en av dem i en uke for å se hva de da synes om dagens ungdom.

Da tror jeg de får seg en realitetssjekk.

Engasjerte, flinke og samfunnskritiske



Det burde si dem noe at jeg skriver dette nå. Det burde si dem noe at det sikkert finnes flere hundre leserbrev skrevet av ungdommer om dette temaet. Det burde si dem noe når ungdommer demonstrerer og undertegner på opprop mot fraværsgrensen.

Det burde si dem noe når temaer som presidentvalg i USA, krig, flyktningkrisen og homofili er diskusjonstemaer i vennegjengen. Dagens ungdom holder ikke bare på med mobilen og er opptatt av å ta selfies slik så mange tror. Dagens ungdom er engasjerte, flinke og samfunnskritiske.

Ungdommen i dag, som mange ser ned på, prøver så sinnssykt hardt. De konkurrerer om de beste karakterene, de sitter og leser på prøver i helgene og er oppe til sent på natt med lekser. Ungdommer i dag vil ta høyere utdannelse og fraværsgrensen er et eksempel på at ungdommen går på skolen syke for å få utdannelsen sin.

Det burde si dere litt.

Heftig karakterpress



Selv er jeg vant til at medelever konkurrerer om best karakterer, foreldre som truer ungene sine hvis de ikke presterer godt nok, og jeg er vant til at en femmer ikke er en god nok karakter.

Jeg opplever venner som griner over 5+ og dropper bursdager for å øve til prøver. Jeg er vant til at folk jobber seg syke med skole. Det er vår hverdag. Det er ikke bra for oss, det er sykt. Men vi gjør det beste ut av det. Så si meg: Hvorfor får vi ikke mer kred?

Kravene på utseendet er skyhøyt og folk sliter med presset. Det gjør jeg også.

Jeg har venner som har sultet seg til spiseforstyrrelse, jeg har venner som trener hver dag i håp om drømmekroppen og jeg har venner som jogger til de besvimer.

Ingen jeg kjenner er late, alle prøver så godt de kan, og mer enn det. Hvor sunt er det at ungdommer ser opp til et utsende som er uoppnåelig og sammenligner seg med alle andre?

Flere sliter av en grunn



Noe må gjøres med dette, for akkurat nå er det helt krise. Vi går på skole seks til syv timer hver dag, kommer hjem for å gjøre lekser i flere timer, for så å gå på trening. Hvor ser dere lathet i det?

Når skal kravene senkes? Når skal de eldre forstå at det ikke er så lett å være ungdom i dag? Når skal de forstå at vi prøver så hardt vi kan, og mer enn det? Antallet deprimerte ungdom og ungdom med psykiske problemer øker.

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. Det kommer fram i den årlige rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA. I tillegg viser en fersk studie fra NTNU at en av seks ungdommer på videregående skole har selvmordstanker.

Hvis ikke folk innser at vi ikke har det altfor godt, vil kravene øke og da er det en fare for at antallet depressive ungdommer vil stige. Vi må anerkjenne at presset på ungdom kan være helt forferdelig for å kunne gjøre noe med det.

Kjære eldre, kjære deg som leser dette. Dagens ungdom gjør så godt de kan og mer enn det.

Dagens ungdom er ikke late eller bortskjemte. Generasjonen vår kalles generasjon prestasjon av en grunn.

Sett deg inn i hvordan vi har det før du dømmer. Når dere da har innsett hvordan vi lever opp til krav og press, så kan vi starte en kamp sammen, en kamp for at vi skal ha det bra med oss selv. En kamp for å senke krav og press.

En kamp for at generasjon prestasjon ikke skal ha en negativ betydning, fordi vi fortjener så sinnssykt mye mer kred enn det.