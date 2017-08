Støre og velferdsprofitørene

Debatt Både i sentrum og til venstre har kampen for ­velferd uten profitt fått vind i seilene. Det ­avgjørende ser ut til å bli hvilket standpunkt Ap tar.

MAGNUS MARSDAL, leder i Manifest Tankesmie

Hva er en velferdsprofitør? Det er for eksempel multimillionær Benn Eidissen. Eidissen har vært aktiv i Høyre og samtidig dratt i gang Private Barnehagers Landsforbund. For noen måneder siden cashet han inn rundt 250 millioner kroner på å selge sin kommersielle barnehagevirksomhet. Den har han bygd på skatte­betalernes penger og foresattes foreldrebetaling

Magnus Marsdal. Foto: Manifest Tankesmie

En velferdsprofitør er ikke en privat aktør som driver eldreomsorg, barnehage eller barnevern med ideelle formål. De ideelle, private var her før velferdsstaten ble oppfunnet og de skal være her fortsatt.

Selv fløypartiet Rødt ønsker private, ideelle eiere hjertelig velkommen inn på barnehagebudsjettet i hovedstaden. Der har Rødt og det rødgrønne byrådet inngått en avtale om barnehage­politikken. Den setter foten ned for eiere med kommersielle motiver, ikke de ideelle.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

En velferdsprofitør kan også hete Kristian Adolfsen. Det var han som kjøpte barnehagene fra Benn Eidissen for 250 millioner. De to møttes i Unge Høyre. Sammen med broren sin, Roger, driver Kristian Adolfsen Norlandia-konsernets sykehjem og barnehager med privat profitt. På fellesskapets regning.

102 millioner kroner, tok eierne ut av Norlandia Care i løpet av noen måneder, høsten 2015 og våren 2016, ifølge VG. I all hovedsak er dette penger du og jeg skattet for at de skulle gå til felles velferd.

Folk flest skjønner ikke hvorfor fellesskapets midler skal finansiere denne private berikelsen. En meningsmåling Ipsos gjorde for Manifest Tankesmie i fjor, viste at 88 prosent av dem som har tatt stilling vil begrense eller avskaffe adgangen til privat profitt fra felles­skapets barnehager, barnevern, sykehus og eldreomsorg.

Les også: Foreslår «Oslo-løsning» på barnehagefloke

Her har partipolitikken sviktet. Det finnes i dag ingen effektiv begrensning av privat velferdsprofitt fra fellesskapets midler.

Årets valgkamp kan imidlertid være et varsel om at velferdsprofitørene beveger seg på tynn is.

Både i sentrum og til venstre i partilandskapet har kampen for velferd uten profitt fått vind i seilene. Det avgjørende ser ut til å bli hvilket standpunkt ­Arbeiderpartiet tar.

At velferdsprofitørenes tilhengere i regjeringen stadig omtaler dem som oppofrende gründerkvinner, hindret ikke Senterpartiets landsmøte fra å kritisere «en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern». Sp-leder Vedum går dermed til valg på «et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere».

På utfordring fra nettkampanjen «Velferd uten profitt», har 14 av Sps toppkandidater ute i fylkene signert på at «skattepenger til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt».

Til venstre for Jonas Gahr Støre, vil de politiske tvillingene Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) sikre at fellesskapets penger går til fellesskapets formål også innen barnevern og eldre­omsorg.

Samtidig vokser engasjementet nedover i rekkene i Støres eget parti.

Ikke bare Oslo Ap, men også Arbeiderpartiet i Trondheim og Bodø, setter nå foten ned for nye kommersielle barne­hager. I Bergen står Støres partifeller sammen med KrF om å ta driften av sykehjem tilbake fra kommersielle eiere.

Denne politiske dreiningen er i tråd med Ap-velgernes ønsker. Bare 14 prosent av Støres velgere, på fjorårets Ipsos-måling, mente det er en dårlig idé at «private tilbud innen sykehus, ­eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle». Hele 54 prosent av Ap-velgerne mente dette er en god idé. 46 prosent av dem sa saken er så viktig at den kan få dem til å bytte parti.

Denne saken burde være en ­anledning til å markere politisk forskjell mellom Høyre- og Frp-styret og Støres sentrum-venstre-alternativ. Men da diskusjonen om velferdsprofitørene utartet til et oppgjør mellom høyre- og venstresiden under NRKs partilederdebatt mandag kveld, ble Støre mest stående fåmælt i bakgrunnen. Antagelig fordi han stilte med samme politikk som Erna Solberg: Slipp til aktører med kommersielle motiver, men still tydelige kvalitetskrav.

Når vi ser hvor KrF-velgerne befinner seg, blir Støres tilsynelatende naive tilnærming til velferdsprofitørene desto mer underlig. Til Ipsos svarte 59 prosent av KrF-velgerne at de ønsker å kaste de kommersielle på dør innen både barne­hager, barnevern og eldreomsorg.

De kristne vet forskjell på kommersiell og ideell. Hvis det er et mål å hale KrF ut av alliansen med Høyre, vil et tydelig nei til privat profitt på felles velferd være en vinnersak for Arbeiderpartiet.

Hvor lander Ap? Skattebetalere i alle fylker bruker nettkampanjen «Velferd uten profitt» til å utfordre politikerne. Trond Giske og Martin Kolberg er to av åtte toppkandidater for Ap som, så langt, har signert på at pengene vi skatter til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester ikke skal ende som privat velferdsprofitt.

Nå venter vi på Arbeiderpartiets førstekandidat i hovedstaden.