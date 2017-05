Spinner ute av kontroll!

Debatt Kidsas nye superfenomen – Fidget spinner – skaper allerede fortvilelse rundt om på norske skoler.

Det er utrolig fascinerende hvordan slike fenomener sprer seg: Jojoen og Donkey Kong-spillene på 80-tallet, Pokémonkort, Pogs og Tamagotchi på 90-tallet, og senere Beyblade, Bakugan og Gormiti. I fjor spilte alle Pokémon på mobilen, ja, noen holder visst på ennå.

De oppstår som ut av ingenting og sprer seg som ild i tørt gress, og «alle» har det – før det like raskt dør ut, som om det aldri har skjedd.

Vel, nå heter fenomenet «Fidget Spinner», og ungene elsker det. Som besatte. Det er en slags snurrebass, for å bruke et noe foreldet ord, og det er, som tingen presenteres hos Teknikkmagasinet, «en fantastisk dings som hjelper til med konsentrasjon, mot rastløshet, stress og kjedsomhet», intet mindre! De leveres i ulike farger og fasonger, og allerede er konkurransen stor om hvem som har den kuleste spinneren.

Selvsagt er de aldri hvilende Youtuberne igang med dingsen, og utfører halsbrekkende triks som kidsa prøver å herme etter. De legger den på hånden, på tommelen, på hodet, sender den bortover gulvet, mens den spinner rundt og rundt, i voldsomme omdreininger.

Så raskt har dette fenomenet spredt seg at lærere og skoleledere kjenner fortvilelsen strømme på. «I disse 'spinnville tider'», som det heter i en epost sendt ut til foreldrene på en skole i Oslo-området, opplyses det at leketøyet fører til konflikter, siden det brukes av «elevene både i tide og utide».

Til lokalavisen Firda sier Arne Berent Larsen, daglig leder for lekebutikken Gyngehesten, at «etterspørselen for spinnerar trur eg ingen andre diller kan måle seg med. Det har rett og slett tatt av så til dei grader».

Fenomenet er ikke slik det en gang var, nemlig at det oppsto i Oslo og andre store byer, og spredte seg utover landet. I vår raske internett-tid spres de siste «dillene» seg uavhengig av sted. Oddrun Steen ved Yes! Vi leker i Førde forteller til lokalavisen at «no er det ikkje lenger slik at dillen treffer storbyane først, og bygdene etterpå. Dei unge får vite om det samtidig via internett og sosiale medium».

Selv ble jeg bevisst fenomenet i begynnelsen av denne uken, da to av barna hadde anskaffet seg Fidget-spinnere, og de hadde selvsagt funnet, og bestilt, dem på nettet. Minstesønnen på snart seks ble helt fortvilet da han i går sendte spinneren sin innunder pianoet i stuen, og ropte «fidgeten min er borte», som om verden sto på randen av kollaps.

Jo, da, det er litt gøy. Og litt beroligende, faktisk, believe it or not. Men vi må støtte skolelederne og lærerne før det spinner helt ut av kontroll, for vi skjønner jo at dette er til irritasjon, for å si det mildt. La ungene spinne, men ikke i skoletiden.

Og om et par uker har nok farsotten gått over, og freden senker seg i hjem og på skoler. Før det dukker opp en ny dings, og hysteri oppstår, mens smarte importører håver inn, og andre fortviler over dårlig dømmekraft.

For slik spinner verden videre, det gjelder å henge med som best man kan.