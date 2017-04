– Nei, sukker er ikke livsfarlig

Debatt Anna Larssons kronikk om sukker er uvitenskapelig skremselspropaganda.

WASIM ZAHID, lege Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Den svenske småbarnsmoren Anna Larsson skrev nylig et dystert innlegg om sukker, som også er blitt publisert på vg.no. Eller «den hvite døden» som hun kaller det. Sukker er nemlig livsfarlig, og fører til betennelser og svekkelse av immunforsvaret, skal vi tolke Larsson. Og gir det du til barna dine er du visst ikke glad i dem.

Dette er uvitenskapelig skremselspropaganda.

Larsson trekker frem personlige historier og erfaringer i sin argumentasjon mot sukker. Anekdoter kan være interessante, men er ikke det samme som vitenskapelig dokumentasjon. At barn rammes av sykdommer og humørsvingninger, eller er vanskelige, gråter og klager, forekommer. Det vet alle foreldre. Årsakene kan være mange, men at det skyldes at de iblant spiser noe søtt, eller er «sukkersyke» som hun skriver, henger ikke på grep.

Alle bør etterstrebe et sunt og variert kosthold. Spesielt barn som er aktive og i vekst må få i seg tilstrekkelig med energi og næringsstoffer. Et sunt kosthold består av grønnsaker, frukt, grove kornprodukter, fisk og magert kjøtt. For barn er meieriprodukter også viktige. Vann bør være den viktigste tørstedrikken og det må være en balanse mellom energiinntak og forbrenning.

Lever du etter disse enkle rådene henter du ut helsefordelene av et sunt kosthold.

Det er ingen tvil om at et høyt sukkerinntak er skadelig for helsen, og det er grunn til å advare mot et overdrevet forbruk. For mye sukker skader tennene og øker faren for fedme. Det er derfor norske helsemyndigheter anbefaler at sukker bør utgjøre mindre enn ti prosent av det totale energiinntaket i kosten.

Men å hevde at sukker er giftig og livsfarlig, og at du må styre helt unna det er feil. Et aktivt barn som ellers spiser sunt tar overhodet ingen skade av en is, bolle eller litt sjokolade iblant. Mat påvirker helsen, men handler også om mye mer enn kropp. Mat er også fest, hygge og kos. Vi samles rundt et godt måltid og spiser godt når vi feirer og er glade.

Nøktern informasjon om sunne matvaner er nyttig, skremselspropaganda og overdrivelser er derimot sykeliggjørende.