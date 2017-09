La jenter være jenter!

Debatt Det er på tide å oppdra barna våre som individer, og ikke fornekte kjønnet deres, skriver den svenske bloggeren Laila Högfeldt.

LAILA HÖGFELDT, mamma, revisor og blogger på lailas.me

Foreldrenes viktigste oppdrag er å gi sine barn verktøy og mulighetene som trengs for å kunne stå på egne ben, forme sin egen fremtid og blomstre på egne premisser.

Men i dagens samfunn skal jenter og gutter stadig oftere, i ekte hipsterånd og i en frykt for å ikke henge med i globaliseringens stadig raskere tidsalder, kalles «hen» og oppdras i et bevisst kjønnsstereotypt, forvrengt miljø.

Sjekk ut et kontorlandskap i mediebransjen, hos politikere og bedriftsledere, hvor mange kvinner går ikke rundt kledd som menn i et svart-blått-gråfarvet antrekk med feil snitt? Hvor mange av de fremgangsrike kvinnene blir ikke bedt om å gjemme følelsene sine og senke stemmene for å inngi et mer «seriøst og profesjonelt» inntrykk – og dermed i større grad etterligne mannlige stereotyper?

Det er på tide å slutte og bruke våre barn til sosiale eksperimenter og som politiske slagvåpen. Det er like bra for en jente å leke med en bil som med en dukke. Samme for guttene. Men å forby dem å leke med en spesifikk leke, eller å gå med visse klesplagg er å fornekte våre biologiske forskjeller, det som preger det kvinnelige og det mannlige.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det er på tide å oppdra våre barn som individene de er, og ikke nekte dem deres kjønnstilhørighet. Hvis mine sønner heller vil drive med for eksempel stereotype, mannlige idrettsgrener som fotball eller boksing, så kommer jeg til å støtte dem i deres valg. På samme måte ville jeg støttet en datter i å drive med samme idrettsgrener, om hun ville det.

Vi må slutte å redusere jenter som ønsker å kle seg i prinsesseklær eller leke med Barbie. Valget er hennes, og hun kommer ikke til å bli et dårligere menneske som følge av sine valg, snarere tvert imot.

I stedet for å strebe etter et kjønnsløst samfunn, så bør vi strebe etter å oppdra våre barn til å bli sterke, selvstendige, empatiske og elskverdige individer med unike karaktertrekk og valg.

Det er når vi er forente i mangfold og pluralitet – ikke i begrensninger – vi blir sterkest.

--

Oversatt av Sian O'Hara