«Jeg er redd for at den ­kraftfulle leken som kommer fra barnet selv, er truet»

Debatt Tidlig innsats høres fint ut. Men i realiteten kan det fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv.

MARGRETH OLIN, filmregissør

Hun var desemberbarn. Jeg ble mor 21 år gammel. Jeg var redd jeg ikke skulle klare å fylle henne med alt jeg tenkte det ville kreve. Det tok lang tid for meg å skjønne hvor det bildet kom fra, bildet jeg hadde av at hun var et tomt skall jeg skulle fylle. Bildet som smuldret opp da jeg fikk henne i armene første gangen. Hun var et helt menneske. Hun var omgitt av lys, og det kom fra henne. Dette lyset må aldri slukke, tenkte jeg da hun satte øynene i meg og jeg ydmykt forsto at hun hadde en ny verden å lære meg.

Margreth Olin. Foto: Terje Mortensen , VG

Det var kraften i Maria som gjorde at hun løftet hodet, rullet seg over på magen, og reiste seg. En dag gikk hun. Hun løftet på alle ting, studerte de nøye, hun holdt lange utlegninger i et språk uten ord, men med nyanser og forførende dramaturgi. Hun tok meg i hånden og viste meg verden. De som levde under steinene fikk navn som var beskrivende for hva de gjorde: krypeburk og bullburmark.

Filmanmeldelse «Barndom»: Grønn barndomsdal

Om kveldene da hun hadde lagt bamsene for natta, kalt dem ved navn og irettesatt dem, sovnet hun, gjerne i skjørt, og jeg skrev ned i en bok alt hun gjorde og sa. Så begynte jeg å tenke på hva det betyr å se noen, å betrakte et annet menneske og forstå hvem hun er, og hva hun gjør. Gjennom egen skolegang bygget det seg opp et indre trykk. Det var ikke samsvar mellom tiden og mengden som gikk med til alt de voksne ville fylle meg med av egen kunnskap, og det å bli gitt mulighet til utløp for egne skapende krefter.

Inspirert av livskreftene i Maria bestemte jeg meg for at jeg en dag skulle lage en film om lekens betydning i barndommen. Ettersom årene har gått har denne filmen blitt viktigere å lage. Styringsdokumentene for barnehage og skole blir kaldere. Vi lever i en tid med fokus på målstyring. Som om alle barnets prosesser, og det å vokse opp kan gjennomreguleres og sikres. Det er ikke nok å være barn lenger. Stadig yngre barn skal tilegne seg akademisk kunnskap. Jeg er bekymret for at allmenn menneskekunnskap har mistet sin forrang når systemer bygges og reformer gjennomføres.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

I et år har jeg nå fulgt barn fra én til sju år i en barnehage med et observerende kamera. Jeg har fanget barnets lek, også den frie, hemmelighetsfulle leken, som vi voksne ikke alltid forstår, og derfor ikke gir nok rom.

Den livsbærende, kraftfulle leken som kommer fra barnet selv. Jeg er redd for at den leken er truet. Den leken hvor barnet forestiller seg, gir liv og besjeler alle ting, leken hvor barn deler et indre scenario, leken som utvider og inkluderer flere, hvor barnet er lyttende til den andres forestillinger, forstår den andres mening og gjennom dette utvikler empati. For å leke på en slik måte må barnet være trygt, og ha nok tid. Det er derfor viktig at den voksne ikke avbryter.

Å være i indre styrt lek ligner på det vi voksne kan erfare i dyp meditasjon, eller når vi presenterer på et høyt nivå, idrettsutøvere beskriver det som å være i flytsonen. Man tenker ikke, man ER i den totale opplevelsen. Leken springer ut fra det indre livet, og utvikler barnets indre bilder. Lek er lystbetont, gjennom glede, uten bevisst anstrengelse utvikles sansene, grovmotoriske ferdigheter og koordinasjon, som er avgjørende for senere innlæring av tall og begreper. Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og følelser. I leken er ikke drømmene skilt fra virkeligheten. Hodet er ikke skilt fra kroppen.

Skolen tar ikke høyde for barns forskjellighet. Det er 20 år siden 6-års reformen ble innført. Jo lenger unna man sto barnet, jo mer positiv var man til reformen det i dag ikke er noen grunn til å feire. Landets foreldre ble lovet at leken skulle med i skolen. Slik ble det ikke. 5–6 åringen møter et læringstrykk i klasserommet ingen kan garantere at de er modne for. De som sto nærme barna advarte mot å ta 6-åringen ut av barnehagen. Barnets sjette leveår er kongeåret i barndommen.

Erfarne pedagoger forteller at det sjette året kan sammenlignes med en pubertet. Lemmene kryr og vokser, småbarnskroppen ferdigstilles. Barnet har stor trang til å bevege seg mye. Hun snubler og søler og tidvis kjenner hun på en stor ensomhetsfølelse fordi hun nå beveger seg inn i nytt landskap. For 6-åringen er trygg tilknytning helt avgjørende. Jeg tenker på læreren i den store skoleklassen med 6-åringer, hun deler ut kartleggingsprøver blant barn som kjemper med seg selv for å sitte stille. Hun vet at noen av dem snart vil ha følelsen av å tape.

Det er et hav og en himmel med erfaringer mellom hun som er født i januar og han som er født i desember samme år. Det er ikke et tegn på at noe er galt om man ikke knekker lesekoden i en alder hvor svært mange ikke er modne for den typen læring. Tidlig innsats høres fint ut. Men hva betyr det? Det kan være at dette ikke er noe som gagner ditt barn på sikt, tvert imot, tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv. Vi stoler ikke på at barnet utvikler seg og vi har ikke tid til å vente.

Det tar tid å vokse opp. Vissheten om at du får lov til å se et menneske vokse opp. Du lar henne i fred. Lar henne gro i ro. Iakttar hvordan livskreftene hennes forflytter seg rundt, fra hodet, ned i brystet, ut i armene og beina. Du tenker at barnet ditt skinner! Og hun sier til deg: Se på meg, se meg nå! Men da mener hun ikke at du skal se på henne, vurdere eller sammenligne henne med en annen. Hun vil at du skal se hvem hun er .

Revideringen av dokumenter for barnehage og skole som pågår nå, er verdivalg samfunnet tar på vegne av våre barn. La oss lytte til barna selv.