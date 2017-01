Ikke kjøp smartklokker til barna!

Debatt Barn har samme vern mot overvåkning og samme rett til privatliv som voksne.

TONY BURNER, lærerutdanner og skoleforsker

På Dagsrevyen 6. januar kom det fram at over 15000 smartklokker er solgt til foreldre som ønsker å vite hvor barna er og å kunne kommunisere med dem. I innslaget reagerte en SFO-ansatt på at SFO-avtaler ble gjort mellom barn og foreldre istedenfor mellom de voksne. Videre fikk vi vite at Datatilsynet og Barneombudet advarer mot overvåkningsmulighetene smartklokkene gir. Når en far, med åtteåringen ved siden av, blir spurt av reporteren om personvern, svarer han: «Jeg synes ikke en åtteåring har samme krav på hemmeligheter [som voksne]».

Dette er alvorlig. Og det er minst tre grunner til at foreldre ikke burde kjøpe smartklokker til ungene og at myndighetene burde reagere kraftigere på salget:

1. Måten mobilklokkene blir brukt på er en tydelig overvåkning av barn.

2. Mobilklokkene gir falsk trygghet og kan virke mot sin hensikt.

3. Måten mobilklokkene blir brukt på kan være brudd på barnets privatliv.

Nå kan noen innvende mot punkt 1 at overvåkning også kan skje via GPS-systemet i en mobiltelefon. Men det betyr ikke at det heller er greit å overvåke gjennom mobiltelefon. Datatilsynet ville aldri gått med på at kameraer ble satt opp rundt en barnehage fordi noen voksne hadde ment at det ville vært praktisk å vite hvor barna er eller at noen barn ikke blir med hjem med noen voksne de ikke burde ha blitt med. Det er ikke noe annerledes å bli overvåkt på vei hjem fra barnehagen eller skolen. Barnet har rett til å ikke bli overvåkt.

La oss tenke oss at du som forelder ble oppmerksom gjennom mobilklokka at barnet ditt plutselig ikke var på hjemveien fra skolen lenger. Er du et tastetrykk unna? Vil du kunne være der på sekundet for å gripe inn dersom det var noe? Vil barnet tro på dette og dermed kunne være mindre oppmerksom på omgivelsene sine? Dette er falsk trygghet.

I Barnekonvensjonens artikkel 16 slås barnets rett til privatliv fast. Spør deg selv om du som voksen ville likt at noen kunne ringe og høre på samtalene rundt deg og om du ville likt at noen visste hvor du var gjennom et GPS-system? Svaret kan ikke være noe annerledes for et barn. Det er vi voksne som i slike tilfeller ser ut til å glemme barnets rett til privatliv.

Når den faren på Dagsrevyen uttalte seg slik han gjorde, noe jeg dessverre tror er representativ for ganske mange foreldre, så er det en bekymringsfull utvikling. Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. De har samme vern mot overvåkning og samme rett til privatliv som voksne.