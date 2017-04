Dropp sukkeret – om du elsker barnet ditt

Debatt Den hvite døden. Nei, jeg mener ikke kokain. Det er sukkeret vi må kjempe imot.

ANNA LARSSON, småbarnsmor.

Året var 2009, og vårt første barn ble født. Vi var i et 50-årslag med slekten, om jeg ikke husker feil. Datteren vår var ni måneder gammel. De ville gi henne boller og kaker, men jeg sa nei.

– Det er jo mat, sa de.

Mat? Når ble pai, boller, kaker og andre godsaker mat, undret jeg, og sto på mitt. Da hun tre måneder senere var hos våre besteforelde ga de henne en is.

En is!!!

Jeg kokte innvendig.

Sukkeret smøg seg inn



Hun skulle ikke lære seg å spise sukker så tidlig. Aldri i livet! Hun vokste opp til å bli en veldig aktiv jente som elsket å spise «kvister og planter», som hun kalte det. Spinat og brokkoli, altså.

Lillesøster ble født i 2012 og i takt med at husvasken vokste, søvnmangelen likeså, smøg også sukkeret seg inn i kjøleskapet.

Du vet filmen «Frost», den har vel ingen gått glipp av. Barna elsker den!

Man kan kjøpe små søte yoghurter med «Frost»-motiv. Såklart at ungene vil spise det.

– Vææær såååå sniiiill mamma, kan jeg få en Elsa-yoghurt, ber lillesøster med bedende øyne.

– Åh, en liten yoghurt med en magisk isgal dronning kan vel ikke skade… eller?

Selskapene er smarte og vi foreldre orker ikke alltid å stå imot. Jeg klandrer ingen, virkelig ikke.

Liker ikke sunn mat



I sommer ble lillesøster, nå fire år, syk. Skikkelig syk, inflammasjon i blodårene og vi var urolige.

Det handler ikke om sukkeret, men tenk om hun hadde spist mer næringsrik mat. Da hadde immunforsvaret hennes vært sterkere, og kanskje hadde hun ikke blitt syk?

Vi snakket om at storesøster antageligvis aldri ville bli rammet av noe lignende, fordi hun spiser mye bedre mat. Hun spiser alt vi gir henne. Grønnsaker, fisk, skalldyr, fugl, vilt. Hun vil smake på alt.

Lillesøster liker i stedet alt som er hvitt. Melk, mel og sukker.

Mmm, pannekaker med syltetøy og krem, is, kaker, Risifrutti, Elsa-yoghurt, pasta og så ketchup naturligvis.

Når hun er sliten etter barnehagen spør hun etter kaker, boller, is, og ærlig talt – en liten is gjør vel ingen skade… eller?

Hun liker ikke poteter, som hun sier, og det går så langt at vi i blant gir opp og lager annen mat til henne bare sånn at hun skal spise.

IKKE EN GOD IDÉ!

Nå vet hun at dersom hun ikke spiser mat, så får hun kanskje pasta i stedet, eller Risifrutti, om hun har flaks. Hun vet helt sikkert at yoghurt og müsli alltid som siste utvei, og det er jo mye bedre enn poteter.

Realitetssjekk



En dag spør hun etter godteri. Jeg sier nei. Hun blir helt opprørt, strigråter og hulker frem:

– Det kjennes som om jeg aldri kommer til å få godteri igjen.

Da går det opp for meg. Hun er jo sukkersyk så det synger, og det er min feil!

Hva faen holder vi på med?

Nå er det slutt på kaker og boller som mellommåltid. Ingen is etter barnehagen.

Noen dager senere ser jeg på dokumentaren «Mitt sockersöta barn», og jeg får en ørefik - BAM, rett i ansiktet.

Man får se en helt vanlig fyr som får gå i barnehagen, gjøre det barn gjør og spise samme mat. Mengden tilpasses voksne.

I en uke skal han leve og spise som et barn. En dag er de i svømmehallen, og han får to og en halv is som tilsvarer én is for et barn.

Han beskriver hvordan han kjenner seg. Humørsvingningene. Trøttheten.

Det der er jo lillesøster, tenker jeg. Hun er enten verdens lykkeligste eller den sinteste. Humøret skifter kraftig, og hun kan bryte sammen for alt mulig.

Nå skal Risifruttien, søte drikker og Elsa ut. Hun får bli så sint hun bare vil. Men nå har hun trollet ferdig hjemme hos familien Larsson.

En annen jente



Det tar to dager før hun er som en annen jente. Hun spiser poteter, grønnsaker og maten vi andre spiser med god apetitt. Nesten hver dag sier hun:

– Åh, dette er den beste maten jeg har spist!

Vi tør knapt å se på henne, der hun dytter inn maten og skraper tallerkenen ren.

Det er som hun har fått nye smaksløker. Humørsvingningene er borte, hun er piggere, mer aktiv, sovner lettere og sover bra hele natten. Det er så fint for hele familien.

Hvordan ble det sånn?

En ting er hvertfall sikkert: Det er ikke barnets feil. De har ikke valgt dette. Det er vi voksne som må si imot Elsa, som roper fra kjøledisken. Det er vi som må tørre å si til svigermor at det ikke er en god idé å gi godteri til ettåringer.

Barna er det beste vi har. Det er vårt ansvar å gi dem en bra start i livet, med bra mat og jævlig mye kjærlighet.

Elsker du dine nære og kjære, så gi dem en klem, en blomst, men vær så snill: Drit i sukkeret.

