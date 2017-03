«Det er ikke hensynet til barns beste som ligger til grunn for surrogati-markedet - det er voksne menneskers ønske om å få barn.»

Debatt Ville vi ha introdusert surrogati simpelthen fordi det er bra for barn? Jeg har vanskelig for å se det. Surrogati bør fortsatt forbys.

EINAR ØVERENGET, filosof, Høyskolen Innlandet

Er det akseptabelt å betale kvinner penger for å bære frem et barn som de må gi fra seg rett etter fødselen? Surrogati er forbudt i Norge og ingen partier på Stortinget har så langt gått inn for å tillate surrogati. Men dette kan endre seg. Så vel Venstre som Frp kan i løpet av våren ende opp med å gå inn for nettopp det.

Selv om surrogati er forbudt i Norge er det ikke straffbart for norske borgere å benytte surrogatmor i utlandet og det er en mulighet norske par benytter seg av. Tidligere reiste nordmenn til India, men på grunn av strengere regler der oppsøker norske surrogatikunder i dag andre land. USA er fortsatt vanlig, men kostbart, andre aktuelle land er Ukraina, Mexico, Nepal, Georgia og Nigeria.

For enkelte politikere har dette blitt et argument for å tillate surrogati i Norge – siden norske par allerede gjør det i utlandet kan vi like gjerne tillate det i ordnede former i Norge. Andre mener at nettopp det er en grunn til at det også bør være straffbart for nordmenn å benytte surrogati i utlandet. Man bør ikke tillate en praksis som gjør det mulig å systematisk omgå norsk lov ved å reise til utlandet.

Bioteknologirådet har tidligere diskutert dette og da sa et samlet råd nei til kommersiell surrogati. Et flertall mente at det heller ikke bør åpnes for ikke-kommersiell eller altruistisk surrogati og også at det bør være straffbart for privatpersoner å inngå avtaler om kommersiell surrogati med en surrogatmor eller en virksomhet som formidler surrogatitjenester, i Norge og i utlandet.

Jeg mener at Bioteknologirådets tilrådning fortsatt står seg, og det blir ikke minst klart om man går nærmere inn på argumentene som benyttes for å begrunne surrogati.

La oss begynne med begrunnelsen som allerede er lansert:

«Det foregår i en rekke andre land, og det er mulig for nordmenn å reise til de landene og helt lovlig kjøpe tjenesten der.» Dette er et svakt argument og jeg stiller meg tvilende til om man ønsker det som en rettesnor for norsk lovgivning. Det er en rekke områder der vi i Norge på et prinsipielt grunnlag har annen og strengere lovgivning enn andre land.

Så har vi begrunnelser som dreier omkring tilbud og etterspørsel:

«Disse kvinnen dekker et behov, og vi kompenserer dem økonomisk for at de dekker dette behovet –– hva er vel galt ved det?» Sant nok, men er det tilstrekkelig for at vi skal akseptere denne formen for handel som like grei som alle andre former for handel der det er et behov og der det finnes noen som tilbyr varen? Det er en rekke former for handel vi ikke aksepterer selv om de oppfyller disse kriteriene.

En graviditet er en risiko og enorm påkjenning for enhver kvinne, hvorfor skal noen bære denne risikoen ved å føde andres barn? Og hvorfor skal en kvinne gi fra seg et barn som det i henhold til norsk lov er mor til?

«Noen av disse kvinnene har ingen annen mulighet til å tjene penger», har det blitt hevdet. Sant nok, og det er nok også grunnen til at det finnes mange prostituerte i fattige land. De har ingen annen måte å tjene penger på.

«De velger det selv», hevdes det. Frihetsargumentet veier tungt, det er en grunnleggende rettighet at vi mennesker selv skal ha myndighet over oss selv og selv bestemme hvilke handlinger vi ønsker å utføre.

Men om vi skal diskutere dette spørsmålet med utgangspunkt i personlig frihet, må vi også gå nøye inn på hvorvidt det er en tilstrekkelig fravær av tvang. Kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon blir gitt et tilbud om å føde et barn for deretter å gi det fra seg mot økonomisk kompensasjon. Det er ikke frihet, det er å utnytte kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Så er det argumenter som fremhever retten til å få barn:

«Det er så vanlig å få barn at det nærmest må betraktes som en rettighet.» Det er ingen rettighet å få barn. Barn er ikke en rettighet - barn har rettigheter og mange betrakter retten til å kjenne sitt biologiske opphav som en viktig rettighet.

Så langt har jeg fokusert på argumenter som tar utgangspunkt i kjøpers eller selgers interesser. Men surrogati har en berørt part i tillegg til kjøper og selger - og det er det barnet som blir solgt og kjøpt.

Finnes det argumenter i favør av barnet når det gjelder surrogati?

«Det er omtrent det samme som adopsjon», har det blitt hevdet. Det stemmer ikke. Adopsjon er først og fremst et tilbud til barn. Fordi det finnes barn som er overlatt til seg selv eller som har foreldre som ikke ser seg i stand til å ha omsorg for dem så er det også mulig å adoptere. Men adopsjon er ikke primært et tilbud til barnløse. Det finnes mennesker med egne barn som også adopterer.

Ville vi ha introdusert surrogati simpelthen fordi det er bra for barn? Jeg har vanskelig for å se det. Det er ikke for barnets beste at denne tjenesten tilbys, barnet blir en vare som kvinner kan selge og som mennesker kan kjøpe fordi de ønsker seg barn.

Jeg mener ikke å påstå at de som har surrogatbarn har mindreverdige barn, er mindreverdige foreldre eller er mindre glade i sine barn. Men selv om de helt sikkert er like gode foreldre som alle andre og er like glade i sine barn som alle andre og på ingen måte betrakter dette barnet som en vare så er det ikke hensynet til barns beste som ligger til grunn for dette markedet: det er voksne menneskers ønske om å få barn.

Dette ønsket trekker mor og barn inn i en transaksjon som er svært betenkelig, og begrunnelsene for praksisen er av en type som vi avviser i mange andre sammenhenger.